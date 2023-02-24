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23 февраля, 21:44

Пол Маккартни, Ринго Старр и Rolling Stones решили удивить мир

Variety: Rolling Stones запишут альбом с бывшими участниками Beatles

Бывшие участники легендарной группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр решили объединиться, чтобы принять участие в записи нового альбома ещё одной легендарной группы — Rolling Stones. Работа над пластинкой шла в Лос-Анджелесе, пишет The Variety. По данным издания, Маккартни записал ряд партий на бас-гитаре для общего трека. Правда, раскрывать подробности звёзды пока не спешат.

Известно, что свой альбом Rolling Stones записывают ещё с прошлой осени. Когда именно он выйдет, пока не сообщается. Последний сборник с оригинальными песнями группа выпустила в 2005 году. Был релиз и в 2016-м, однако альбом Blue and Lonesome состоял сплошь из блюзовых каверов.

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Однако даже такие легенды, как The Beatles, порой отходят на второй план, когда в дело вступают современные видеоблогеры. Одни из них — Марк Хойл и его супруга Роксэнн из Ноттингема — пять раз становились лидерами рождественского хит-парада Великобритании с песней о слойках с мясом, побив рекорд The Beatles.

Обложка ©

ТАСС / Stephen Lock

Анатолий Симоненко
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