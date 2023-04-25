Козловский разозлился из-за переноса спектаклей в Петербурге и решил подать новый иск к активисту Бородину
Козловский намерен снова подать иск к общественнику Бородину
Актёр Данила Козловский намерен снова подать иск к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который призывал проверить артиста по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В прошлый раз Пресненский районный суд Москвы не принял иск Козловского из-за юридических нарушений. К тому же актёр даже не приехал на заседание 21 апреля. После этого Малый драматический театр в Санкт-Петербурге перенёс спектакли "Гамлет" и "Коварство и любовь" с Козловским в главной роли.
Напомним, Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который призвал проверить артиста на дискредитацию ВС РФ из-за поста в соцсетях, в которых он осудил решение украинских проблем "военными операциями". Сам актёр также отвергал обвинения в наличии у него двойного гражданства и отъезде из России. В ответ на это Бородин призвал Козловского вернуться из США в РФ и договориться по телефону о совместной поездке в зону СВО.
VK / Данила Козловский