Козловский разозлился из-за переноса спектаклей в Петербурге и решил подать новый иск к активисту Бородину

Актёр Данила Козловский намерен снова подать иск к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который призывал проверить артиста по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

В прошлый раз Пресненский районный суд Москвы не принял иск Козловского из-за юридических нарушений. К тому же актёр даже не приехал на заседание 21 апреля. После этого Малый драматический театр в Санкт-Петербурге перенёс спектакли "Гамлет" и "Коварство и любовь" с Козловским в главной роли.