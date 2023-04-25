КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 06:58

Козловский разозлился из-за переноса спектаклей в Петербурге и решил подать новый иск к активисту Бородину

Козловский намерен снова подать иск к общественнику Бородину

Актёр Данила Козловский намерен снова подать иск к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который призывал проверить артиста по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В прошлый раз Пресненский районный суд Москвы не принял иск Козловского из-за юридических нарушений. К тому же актёр даже не приехал на заседание 21 апреля. После этого Малый драматический театр в Санкт-Петербурге перенёс спектакли "Гамлет" и "Коварство и любовь" с Козловским в главной роли.

"Я никуда не сваливал": Козловский обратился к зрителям, чтобы развеять слухи

"Я никуда не сваливал": Козловский обратился к зрителям, чтобы развеять слухи

Напомним, Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который призвал проверить артиста на дискредитацию ВС РФ из-за поста в соцсетях, в которых он осудил решение украинских проблем "военными операциями". Сам актёр также отвергал обвинения в наличии у него двойного гражданства и отъезде из России. В ответ на это Бородин призвал Козловского вернуться из США в РФ и договориться по телефону о совместной поездке в зону СВО.

Обложка ©

VK / Данила Козловский

Светлана Оперук
  • Новости
  • Данила Козловский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров