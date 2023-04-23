5 лайфхаков для снятия отёков после пластики

После пластической операции организму нужно некоторое время для реабилитации. Главное, что должен делать пациент, — чётко выполнять рекомендации хирурга и принимать препараты восстанавливающей терапии, что ускорит процесс заживления. Об этом рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

"Как правило, после пластики для борьбы с отёками назначаются специальные препараты и уход. В некоторых случаях может понадобиться ношение компрессионного белья (маммопластика, липосакция, абдоминопластика и т.д.) или бандажа, если речь идёт об оперативном вмешательстве на лице. Рекомендуется ограничение физических нагрузок — отказ от спорта, походов в баню, сауну, солярий, запрет на загар под открытым солнцем", — рассказала собеседница Лайфа.

Уменьшить отёки и снизить боль также поможет охлаждение. Для этого можно использовать специальную ледяную подушку или пакет со льдом. Важно помнить, что такой компресс нельзя оставлять на коже более 20 минут.

Пластический хирург, врач-косметолог Надежда Петраш. Фото © LIFE

По словам Петраш, нужно пить больше воды — не менее восьми стаканов в день. Это уменьшит отёки за счёт естественного увлажнения организма.

Отёки усугубляются из-за курения и стресса, поэтому при восстановлении нужно больше отдыхать, а также отказаться от вредной привычки на несколько недель до и после операции. Косметолог подчеркнула, что каждый случай индивидуален и лучше следовать рекомендациям своего лечащего врача.

"Процесс восстановления после пластической операции — это совместная работа пациента и хирурга", — пояснила специалист.