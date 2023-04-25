Изменил муж: Психолог рассказал, что можно и чего точно не стоит делать, узнав про неверность мужчины

К сожалению, измена в наше время — далеко не редкость. И такое событие сигнализирует о больших проблемах в отношениях. Как действовать женщине, если она раскрыла предательство мужчины? Лайф поговорил с психологом Ильёй Ахмедовым, чтобы расставить все точки над "i".

Психолог Илья Ахмедов. Фото © Предоставлено LIFE

Решение проблемы нужно начать с осознания одной простой истины — в измене мужчины нет вины женщины. Ответственность за столь подлый поступок лежит только на мужчине. Но, как часто это бывает, неверность становится следствием каких-либо проблем в отношениях, подчёркивает эксперт, и вот в этом могут быть виноваты оба партнёра. Постоянные конфликты, неудовлетворение интимной жизнью или её отсутствием, недоверие и непонимание — при таких обстоятельствах риск измены действительно повышается. Но это никак не оправдывает мужчину! Предательство никогда не было и не будет выходом из ситуации.

Девушка в окружении подруг. Фото © Freepik

Не стоит сразу рассказывать обо всём подругам. Когда захлёстывают эмоции, хочется поделиться бедой с кем-то близким, попросить совета. Но вы ещё можете простить партнёра. Может быть, у вас путём долгой и кропотливой работы получится восстановить доверительные отношения. Тогда к чему родственникам и друзьям знать об измене?

Эту безрадостную новость лучше сохранить в тайне, если есть намерение продолжать отношения Илья Ахмедов Психолог

Не пытайтесь отомстить. Поверьте, это ни к чему хорошему не приведёт. Если вы принимаете решение сохранить союз, не нужно пытаться шантажировать мужчину изменой, исполнять роль жертвы, ведь так отношения дадут ещё большую трещину.

Что делать, если женщина узнала про измену мужа? Фото © Freepik

Самый большой и трудный выбор в этой ситуации — прощать или не прощать. Перед женщиной два пути, решиться на один из которых очень непросто.

Вам нужно разобраться в позиции партнёра. Осознаёт ли он подлость своего поступка, готов ли меняться ради счастливой жизни с вами. Если мужчина не в полной мере чувствует вину и ответственность, вряд ли удастся вернуться к прежнему укладу жизни Илья Ахмедов Психолог

"Даже после долгих бесед, после консультаций у психолога отношения остаются очень шаткими, особенно если мужчина не очень-то и раскаивается в содеянном", — говорит психолог.

Пара на приёме у психолога. Фото © Freepik

Чтобы окончательно разобраться в этом вопросе, возьмите паузу и предложите партнёру сделать то же самое. Теперь у вас есть несколько дней на обдумывание своего вердикта. Постепенно эмоции, захватившие вас в первые дни, будут отступать Илья Ахмедов Психолог