Знания из космоса: Учёные расшифровали самый загадочный календарь майя и поразились В сохранившихся книгах майя оказался зашифрован таинственный принцип летоисчисления: в его основе лежит цикл продолжительностью 819 дней. 25 апреля, 23:40 Древний календарь майя. Обложка © Shutterstock

Скорее всего, всё, чего мы ещё не знаем, — это то, чего мы просто не замечаем в силу невнимательности. Вот на что, к примеру, однажды на экскурсии в музее обратил внимание известный американский физик Ричард Фейнман. Этот человек одним из первых достиг умом непостижимых глубин мира квантовых частиц. Ходить по музеям в сферу его научных интересов никак не входило, но он всячески старался "окультуриваться" и вообще был человек искренне любопытный. Так вот, учёного заинтересовали все эти многочисленные точки и линии.

Фрагмент страницы Дрезденского кодекса — древней рукописи индейцев майя. Фото © loc.gov

Это фрагмент одной из 78 страниц знаменитой древней книги индейцев майя. Она написана в XIII веке на бумаге, сделанной из коры фикуса. А поскольку известной она стала после того, как в XVIII веке её выкупил дрезденский библиотекарь, она теперь и называется Дрезденским кодексом.

Как Фейнман потом рассказывал друзьям, он приобрёл распечатанную копию кодекса, пришёл в отель, начал дотошно подсчитывать все эти точки — и очень быстро обнаружил, что тут есть логика. Всё сводится к определённым числам. А потом у него закралось одно подозрение: он сравнил эти числа с некоторыми параметрами движения небесных тел — и понял, что эти индейцы были великолепными астрономами.

Конечно, многие учёные, кроме Фейнмана, расшифровывали и продолжают расшифровывать и Дрезденский кодекс, и другие документы майя, и всевозможные надписи на их храмах. И внимательное сравнение некоторых деталей привело исследователей к выводу, что эта цивилизация вела ещё какой-то неведомый календарь вдобавок к тем, о которых уже известно. А известно, что у них было два основных календаря. Один — "мирской", 365-дневный: 18 месяцев по 20 дней плюс ещё пять дней в конце года для ровного счёта. Второй — особый, священный, 260-дневный, очень хитроумный: дни пронумерованы с 1-го по 13-е, а символические названия этих дней повторяются с периодом вовсе не в 13 дней, а в 20.

Оказалось, что был у майя ещё один — третий — способ считать дни, и он настолько сложный, что постичь его в XXI веке — настоящий вызов науке. По сути, всё, что дано в этой задаче, — то, что основной цикл в таинственном календаре длится 819 дней. А вот почему именно 819, остаётся только угадывать. При этом 819 дней — это одна из четырёх равных частей большого цикла, он составлял 3276 дней. Что практически сразу пришло учёным в голову? 3276 дней — это девять раз по 364 дня. Можно сказать, почти девять лет. Но опять — а что происходит или происходило в мире индейцев майя каждые девять лет?

Солнечная система. Фото © Shutterstock

И на этот счёт возникла космическая версия: на самом деле ничего, может быть, примечательного и не происходило каждые 3276 дней, а это просто было максимально удобное число. Удобное для чего? Его было легко разделить на циклы путешествия сразу нескольких разных небесных тел по ночному небу. Речь идёт о так называемом синодическом периоде — периоде, по прошествии которого небесное тело оказывается ровно в том же положении в небе. То есть это не период обращения, скажем, планеты вокруг Солнца, а период её порой замысловатого движения по небу. Наблюдаемый период. Период "кажущегося" движения. На самом деле планета идёт себе по кругу (хорошо, по эллипсу), а мы видим, что она идёт, допустим, то в одну сторону, то в другую (вспомним легендарный ретроградный Меркурий). Ясно, что планета по своей орбите движется всегда в одном и том же направлении, но нам регулярно кажется, что она летит вспять, потому что мы тоже движемся вместе с Землёй, и движемся не синхронно с Меркурием: у Земли своя скорость, у Меркурия своя.

И вот эти-то наблюдения за видимым движением планет, вероятно, и вошли в основу календаря. Если, к примеру, взять синодический период того же Меркурия, то он составляет без малого 116 дней. Умножаем на семь — получаем 812. Очень близко. Берём Венеру: 583 дня. Тут посложнее, но тоже можно синхронизировать: семь синодических периодов Утренней звезды — это почти пять раз по 819 дней. Юпитер: 398 дней. 39 раз по 398 — это без малого 19 раз по 819. С Сатурном вообще идеально чётко: у него этот видимый цикл движения 378 дней, а 13 раз по 378 — это ровно шесть раз по 819. То есть, в принципе, человек, который пользовался этим календарём, мог взять за основу любую планету и вести счёт дням в соответствии именно с её движением по небу. А можно и подвести под Луну, пожалуйста: 3276 дней равно 30 умножить на 27,3 дня. Тридцать лунных месяцев.

Авторы Адель Романенкова