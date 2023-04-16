Послание Птолемея: Учёные расшифровали неизвестную рукопись и нашли загадочную инструкцию Двести лет потребовалось, чтобы выяснить содержание текста древнего пергамента, потому что его когда-то старательно вымарывал один испанский богослов. 15 апреля, 23:40 Портрет Птолемея. Обложка © Getty Images / Leemage / Corbis

Этот пергамент нашёл в 1819 году тогдашний кардинал Римской католической церкви (второй по статусу после папы) Анджело Май в библиотеке. Он изучал древние богословские тексты. В этом документе были изложены воззрения испанского теолога Исидора Сивильского, но при внимательном рассмотрении кардинал заподозрил, что под этим текстом прослеживается что-то ещё. Любопытство заставило его опрыскивать рукопись какими-то химикатами, чтобы стереть то, что сверху. В результате действительно стал открываться скрытый первоначальный текст, но, к сожалению, были видны в лучшем случае только обрывочные фразы.

Наконец загадка дождалась XXI века, и современная техника позволила разоблачить богословский трактат более эффективно и при этом более щадящим способом — с помощью мультиспектральной визуализации. Суть в том, чтобы сделать много фотографий пергамента в разном освещении: в красном, в зелёном и так далее. А потом сопоставить, наложить друг на друга и получить едва заметную, но всё-таки прослеживаемую разницу. Таким образом удалось прочесть больше половины скрытого текста.

Трактат Птолемея на подставке для книг с кварцевым стеклом. Фото © link.springer.com

К сожалению, первую и последнюю страницы увидеть не удалось, а автор должен быть написан именно там. Но у учёных есть в числе прочего важнейшая зацепка в виде следующих слов: "Я ввёл новую терминологию для определения углов, используемых в астрономии". И эти введённые им термины в тексте присутствуют. И вообще употребляются такие слова и фразы, которые использовал только один человек — легендарный древний астроном Клавдий Птолемей.

Есть и ещё одна улика, связанная непосредственно с главным содержанием обнаруженного текста. Дело в том, что в одном из своих трудов по географии (которой Птолемей тоже занимался) он написал, что нашёл способ определения размера земного шара с помощью загадочного "метеороскопического прибора". Как раз под богословскими измышлениями, как выяснилось, и находится инструкция по изготовлению этого удивительного приспособления.

Когда учёные эту инструкцию прочли и по ней составили схему прибора, то поняли, что это уникальная птолемеевская версия того, что называется армиллярной сферой. Армиллярная — это от латинского слова armilla, что значит "кольцо" или "браслет". Это такой астрономический прибор, который представляет собой сферу из нескольких колец. В данном случае у Птолемея их девять. В целом это модель небесной сферы. С помощью прибора можно определять местоположение звёзд на небе. Автором этого изобретения на самом деле считается Эратосфен (III век до нашей эры), но после него другие учёные создавали собственные варианты.

Схема сконструированного Птолемеем астрономического прибора под названием метеороскоп. Иллюстрация © link.springer.com

Как же, хоть примерно, этим пользоваться? Наблюдатель как бы находится в самом центре этой сферы. Вокруг него кольцо горизонта, на нём обозначены север, юг, запад, восток. На получившейся схеме это серое, собственно горизонтальное, кольцо номер 3. А на четвёртом кольце есть точка Ne, это северный полюс небесной сферы. Там (вернее, почти там) находится Полярная звезда. Шестое кольцо (сиреневое, которое наклонено) — это эклиптика, тот круг, по которому по небесной сфере следует Солнце и на котором водят свой хоровод знаменитые зодиакальные созвездия. А как мы с вами теперь знаем, это на самом деле та плоскость, в которой Земля и все остальные планеты (кроме разжалованного Плутона) кружатся вокруг Солнца. Птолемей во II веке нашей эры об этом не знал, это лишь спустя тысячу триста лет понял Николай Коперник. У Птолемея система мироздания была геоцентрическая: всё кружится вокруг Земли. Тем не менее точность расчётов Птолемея восхищает до сих пор. И да, кстати: Птолемей без малого две тысячи лет назад, наблюдая небо из разных мест, тоже понимал, что поверхность Земли изогнута, она не плоская. Более того, мог подсчитать, насколько изогнута, и таким образом "дорисовать" в уме весь земной шар. Почему тоже: потому что для того же Эратосфена и многих других древних учёных это тоже было совершенно ясно из наблюдений.

Так вот, к примеру, на кольцах современных армиллярных сфер написаны градусы углов, и можно ориентироваться по ним. Скажем, широта Москвы — это 56 градусов. Значит, небесный северный полюс (где Полярная звезда) должен быть под углом 56 градусов по отношению к плоскости горизонта. То есть Полярная звезда должна возвышаться над северной точкой горизонта на 56 градусов. И тогда мы получаем то, как выглядит небо над Москвой.

А как пишут исследователи о птолемеевском "метеороскопе", этот его прибор гораздо более хитроумно устроен и по нему можно даже, наоборот, на основе каких-то других исходных данных получать угол наклона северного небесного полюса к горизонту. То есть это приспособление позволяло и проводить измерения, и проверять точность измерений, сделанных с помощью какого-нибудь другого прибора.

Авторы Адель Романенкова