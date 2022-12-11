Сообщение из Тёмных веков: Учёные нашли в древнем манускрипте загадочное послание Установлено, что это писала женщина, которая умела читать по-латыни, а в те времена нужна была очень веская причина для такого обращения с текстом Деяний апостолов. 10 декабря, 23:40 Фото © Bodleian Libraries / MS. Selden Supra 30 (p. 1)

Вообще, это достаточно известное явление в современной науке: по мере появления всё более совершенной техники открываются всё новые подробности о том, что мы, казалось бы, давно знаем и досконально изучали. В данном случае открытие сделала аспирантка британского Университета Лестера Джессика Ходжкинсон. Лестерский университет славится, например, тем, что нашёл останки короля Ричарда III, да и вообще многое сделал для сохранения и исследования древнего культурного наследия.

Так вот, Джессика решила заняться одной рукописью, которой больше тысячи лет: она написана примерно в 700–750 годах нашей эры где-то на юге Англии. Те времена в европейской истории записаны как Тёмные века, и это название подходит им во всех смыслах: во-первых, с тех пор сохранилось очень мало документов, а во-вторых, это был период культурного упадка, рабства и убеждённости в том, что Земля плоская. В этой пустыне раздавался разве что глас вопиющего бенедиктинского монаха Беды Достопочтенного, который доказывал, что о шарообразности мира как минимум говорит тот факт, что в разных местах Земли звёздное небо выглядит по-разному. Зато это были времена культа святых.

Фото © Bodleian Libraries / MS. Selden Supra 30 (p. 1)

Исследованный манускрипт содержит текст евангельских Деяний апостолов на латыни. Он хранится в библиотеке Оксфордского университета. Дело в том, что в нём когда-то нашли скрытый фрагмент надписи. Аспирантка решила как следует исследовать документ. И любопытство повело её в верном направлении.

Она использовала фотометрический 3D-сканер — замечательное оборудование, которое для таких научных целей установлено прямо в библиотеке Оксфорда. Оказалось, что на полях рукописи скрываются многочисленные надписи и даже рисунки. Они, судя по всему, были кем-то незаметно нацарапаны. И есть основания предполагать, что это сделала женщина: не менее 15 раз нацарапано имя Эдбурха. Классическое средневековое женское имя, притом очень благородное. К примеру, так спустя несколько десятилетий будут звать дочь короля Восточной Англии. В любом случае совершенно очевидно, что автор этих надписей умел читать на латинском. Это само по себе говорит о его аристократическом происхождении.

Фото © Bodleian Libraries / MS. Selden Supra 30, p.1

А помимо многочисленных упоминаний загадочной Эдбурхи прослеживаются рисунки каких-то человечков: один из них протягивает вперёд руки, а другой назидательно или угрожающе взмахивает перед ним рукой.

Учёные предполагают, что это написала и нарисовала сама Эдбурха. А вот что она хотела этим сказать — тайна, покрытая мраком тех далёких времён.

Фото © Bodleian Libraries / MS. Selden Supra 30, p. 9

Но вообще-то, если честно: вам это не напоминает "каляки-маляки" школьницы, которой скучно на уроке? Да и человечек с поднятой кверху рукой вызывает ассоциации с учителем, который машет указкой, ругает невнимательную ученицу и велит ей перестать витать в облаках, а сосредоточиться на Деяниях апостолов.

Фото © Bodleian Libraries / MS. Selden Supra 30, p. 11

Или, скажем, такая версия: у вас в детстве возникало желание 15 раз написать на книжке своё же имя, чтобы обозначить, что она ваша? Это выглядит немного странно. Да и вообще, привычка царапать что-то на рукописи со священным текстом не очень подходит для девочки благородного происхождения.

А вот если вы втайне влюбились в кого-то, то 15 раз написать его (а в данном случае — её) имя — самая логичная вещь. Так что автору данного материала при рассмотрении этих рисунков представляется на самом деле молодой человек, которому учитель безуспешно пытается втолковать что-то из Нового Завета, а у него на уме меж тем сплошная Эдбурха.

Авторы Адель Романенкова