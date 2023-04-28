Кумир 90-х Андрей Губин назвал Shaman старомодным, а его творчество — нафталином
Андрей Губин назвал нафталином творчество певца Shaman
Андрей Губин и Shaman. Фото © Vk / АНДРЕЙ ГУБИН || ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА, © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Российский эстрадный певец Андрей Губин, сводивший с ума толпы девушек в 90-х и 2000-х, раскритиковал творчество Shaman (Ярослава Дронова), назвав его старомодным.
"Shaman — это такой нафталин для меня, что ужасно. Там такая музыка, что уже неважно, какие у него тексты. Там в музыке нет ничего нового", — высказался кумир 90-х на шоу "Малахов".
Исполнитель песни "Девушки как звезды" раскрыл самый, по его мнению, верный принцип творчества. По словам Губина, для грандиозного успеха необходимо постоянно создавать что-нибудь "новое и интересное". Он признался, что и сам старается следовать этому правилу. Губин считает ошибкой попытки коллег по сцене вернуть былую популярность с помощью аналогов хитов прошлых лет.
Ранее советский и российский певец Андрей Губин раскрыл подробности своей продолжительной болезни. Он рассказал, что ему тяжело не просто двигаться, а даже дышать. Каждый день артист испытывает боли, а его сердце работает в странном ритме.