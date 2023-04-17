Шнуров назвал певца Shaman крепким профессионалом, которого он не слушает

Рок-музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал крепким профессионалом певца Ярослава Дронова, более известного как Shaman. При этом он отметил, что не слушает коллегу по сцене.

"Смотрите, мне вот это всё направление абсолютно не близко, но я понимаю, что это сделано довольно неплохо с точки зрения профессионала. С точки зрения профессиональности Shaman крепкий парень, но это не моё кино, я его смотреть не буду", — сказал Шнуров в интервью ТАСС.