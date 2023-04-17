КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 14:30
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Шнуров назвал певца Shaman крепким профессионалом, которого он не слушает

Сергей Шнуров назвал певца Shaman крепким профессионалом

<p>Сергей Шнуров и певец Shaman. Обложка © ТАСС / Андрей Епихин, © ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru</p>

Сергей Шнуров и певец Shaman. Обложка © ТАСС / Андрей Епихин, © ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru

Рок-музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал крепким профессионалом певца Ярослава Дронова, более известного как Shaman. При этом он отметил, что не слушает коллегу по сцене.

"Смотрите, мне вот это всё направление абсолютно не близко, но я понимаю, что это сделано довольно неплохо с точки зрения профессионала. С точки зрения профессиональности Shaman крепкий парень, но это не моё кино, я его смотреть не буду", — сказал Шнуров в интервью ТАСС.

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Ранее Шнуров опроверг слухи о желании уехать из России. При этом он не стал комментировать решение ряда своих коллег, покинувших страну.

Никита Никонов
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