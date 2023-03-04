Шнуров опроверг слухи о желании уехать из России

Певец и лидер коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров не собирается покидать Россию, а распространившаяся в СМИ информация о его отъезде — домыслы журналистов. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

"Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтверждённые ни одним документом. Я живу в России", — подчеркнул музыкант.

При этом он не стал комментировать решение ряда российских артистов уехать из России. По словам Шнурова, ему "всё равно, кто и где проживает".