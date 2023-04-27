"Боюсь умереть каждый день": Андрей Губин раскрыл подробности страшной болезни

Популярный в 90-х певец Андрей Губин раскрыл подробности продолжительной болезни. В беседе с телеведущим Андреем Малаховым он признался, что ежедневно испытывает боли, а его сердце работает в странном ритме.

"Мне двигаться тяжело, дышать тяжело. Раньше в народе это [состояние] называлось грудная жаба. А как её лечить? Только спортом... Мне врачи сказали, что у меня сердечная сумка не на своём месте. У меня сердце бьётся с перебоями, я боюсь умереть каждый день, но, в принципе, я столько лет не умираю и думаю: интересно, всё-таки кто-то нас защищает", — сказал он в эфире программы "Малахов" на телеканале "Россия-1".

Губин добавил, что пытался вылечить заболевание в отделении депрессий Клиники неврозов, однако после курса терапии лучше ему не стало. Начались же проблемы со здоровьем ещё в 26 лет после новых в то время "уколов красоты" в лоб и носогубную складку. В итоге "повредил себе нерв", добавил артист.