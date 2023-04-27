КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 14:34

"Боюсь умереть каждый день": Андрей Губин раскрыл подробности страшной болезни

Андрей Губин пожаловался на сбои в работе сердца из-за болезни

<p>Обложка © <a href="https://vk.com/photo-7924356_457247771?rev=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / andreygubinru</a></p>

Обложка © VK / andreygubinru

Популярный в 90-х певец Андрей Губин раскрыл подробности продолжительной болезни. В беседе с телеведущим Андреем Малаховым он признался, что ежедневно испытывает боли, а его сердце работает в странном ритме.

"Мне двигаться тяжело, дышать тяжело. Раньше в народе это [состояние] называлось грудная жаба. А как её лечить? Только спортом... Мне врачи сказали, что у меня сердечная сумка не на своём месте. У меня сердце бьётся с перебоями, я боюсь умереть каждый день, но, в принципе, я столько лет не умираю и думаю: интересно, всё-таки кто-то нас защищает", сказал он в эфире программы "Малахов" на телеканале "Россия-1".

Губин добавил, что пытался вылечить заболевание в отделении депрессий Клиники неврозов, однако после курса терапии лучше ему не стало. Начались же проблемы со здоровьем ещё в 26 лет после новых в то время "уколов красоты" в лоб и носогубную складку. В итоге "повредил себе нерв", добавил артист.

"Мучают ужасные боли": Андрей Губин впервые за долгое время попал в объективы журналистов

"Мучают ужасные боли": Андрей Губин впервые за долгое время попал в объективы журналистов

Своё мнение по поводу истоков страшной болезни Андрея Губина высказала певица Ирина Салтыкова. Она считает, что дело может быть в алкоголе.

Матвей Константинов
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