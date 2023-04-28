Памела повторила образ из "Спасателей Малибу", и выглядеть так шикарно в свои 55 незаконно

Актриса Памела Андерсон выложила на своей странице в соцсетях интересный снимок. На нём американская фотомодель позирует в красном закрытом купальнике среди океанских вод пляжа. Именно так же она выглядела в популярном сериале 90-х "Спасатели Малибу". Если сравнить между собой фотографии того и нынешнего времени, то определить, где старый, а где новый снимок, будет не так-то просто. Несмотря на то что с момента выхода телесериала прошло больше 30 лет.

Примерить данный образ Памела решила в связи с участием в рекламе бренда Frankies Bikinis. Где она стоит в сексуальной позе с распущенными мокрыми волосами, эротично ниспадающими на лицо. На груди — золотое колье с подвеской. Согласитесь, каждый из нас хотел бы так шикарно выглядеть в её годы.

Памела Андерсон. Фото © Кадр из сериала "Спасатели Малибу" / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pamelaanderson