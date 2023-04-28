Памела повторила образ из "Спасателей Малибу", и выглядеть так шикарно в свои 55 незаконно
Для некоторых возраст не играет никакой роли. И Памела Андерсон из их числа. Актриса выложила новый снимок в Сети, а фанаты решили, что это кадр из сериала 90-х.
Памела Андерсон. Обложка © Getty Images / WireImage / S. Granitz
Актриса Памела Андерсон выложила на своей странице в соцсетях интересный снимок. На нём американская фотомодель позирует в красном закрытом купальнике среди океанских вод пляжа. Именно так же она выглядела в популярном сериале 90-х "Спасатели Малибу". Если сравнить между собой фотографии того и нынешнего времени, то определить, где старый, а где новый снимок, будет не так-то просто. Несмотря на то что с момента выхода телесериала прошло больше 30 лет.
Примерить данный образ Памела решила в связи с участием в рекламе бренда Frankies Bikinis. Где она стоит в сексуальной позе с распущенными мокрыми волосами, эротично ниспадающими на лицо. На груди — золотое колье с подвеской. Согласитесь, каждый из нас хотел бы так шикарно выглядеть в её годы.
Памела Андерсон. Фото © Кадр из сериала "Спасатели Малибу" / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pamelaanderson
Памела Андерсон — американская актриса и модель с канадскими корнями. Секс-символ 90-х. Образ роковой пышногрудой блондинки стал культовым и подарил ей армию фанатов. Особая популярность к Памеле пришла как раз после выхода на экраны вышеупомянутого сериала. 1 июля знаменитости исполнится 56 лет. При этом фигуре и внешности Андерсон могут позавидовать многие, даже девушки. Хотя у модели двое уже взрослых сыновей, выглядит она по-прежнему восхитительно.