Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали на аукционе почти за 1,5 млн рублей
Фредди Меркьюри в Бирмингеме в декабре 1980 года. Обложка © bid.omegaauctions.co.uk
Кожаные шорты лидера британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри ушли с аукциона за 14,5 тысячи фунтов (около полутора миллионов рублей по текущему курсу). Об этом сказано на сайте аукционного дома Omega Auctions.
Неизвестный покупатель вместе с товаром получил письмо о его подлинности и книгу о Queen "Как всё начиналось". Её авторами стали глава фан-клуба группы Джеки Смит и биограф коллектива Джим Дженкинс. Шорты Меркьюри запомнились зрителям на аншлаговом концерте в Бирмингеме в декабре 1980 года. Певец вышел в этих шортах на бис.
"Фредди решил попытаться шокировать публику своим сценическим нарядом для выхода на бис: самая короткая и обтягивающая пара чёрных кожаных шорт, которые он смог найти. Они не оставляли простора для воображения, но никто не жаловался", — приводит аукционный дом цитату из книги "Как всё начиналось".
Кроме того, поклонники Queen приобрели за четыре тысячи фунтов стерлингов (400 тысяч рублей) постер с выступления группы на рождественском балу в Университете Ливерпуля 8 декабря 1974 года.
Ранее Лайф писал, что группа Queen рассматривает возможность выпуска новых песен с американским певцом Адамом Ламбертом. Исполнитель, в свою очередь, признался, что это большая ответственность. Он также добавил, что если и выпускать новый материал, то он должен быть на определённом уровне.