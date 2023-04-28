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27 апреля, 23:38

Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали на аукционе почти за 1,5 млн рублей

<p>Фредди Меркьюри в Бирмингеме в декабре 1980 года. Обложка © <a href="https://bid.omegaauctions.co.uk/auction/lot/519-queen---freddie-mercury-owned-and-stageworn-leather-shorts/?lot=34741" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bid.omegaauctions.co.uk</a></p>

Фредди Меркьюри в Бирмингеме в декабре 1980 года. Обложка © bid.omegaauctions.co.uk

Кожаные шорты лидера британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри ушли с аукциона за 14,5 тысячи фунтов (около полутора миллионов рублей по текущему курсу). Об этом сказано на сайте аукционного дома Omega Auctions.

Неизвестный покупатель вместе с товаром получил письмо о его подлинности и книгу о Queen "Как всё начиналось". Её авторами стали глава фан-клуба группы Джеки Смит и биограф коллектива Джим Дженкинс. Шорты Меркьюри запомнились зрителям на аншлаговом концерте в Бирмингеме в декабре 1980 года. Певец вышел в этих шортах на бис.

Queen выпустила "потерянный" трек "Face It Alone" с голосом Фредди Меркьюри

Queen выпустила "потерянный" трек "Face It Alone" с голосом Фредди Меркьюри

"Фредди решил попытаться шокировать публику своим сценическим нарядом для выхода на бис: самая короткая и обтягивающая пара чёрных кожаных шорт, которые он смог найти. Они не оставляли простора для воображения, но никто не жаловался", приводит аукционный дом цитату из книги "Как всё начиналось".

Кроме того, поклонники Queen приобрели за четыре тысячи фунтов стерлингов (400 тысяч рублей) постер с выступления группы на рождественском балу в Университете Ливерпуля 8 декабря 1974 года.

Ранее Лайф писал, что группа Queen рассматривает возможность выпуска новых песен с американским певцом Адамом Ламбертом. Исполнитель, в свою очередь, признался, что это большая ответственность. Он также добавил, что если и выпускать новый материал, то он должен быть на определённом уровне.

Юлия Коновалова
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