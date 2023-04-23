7 знаменитостей, кто сделал грудь и теперь гордится пышным декольте

Некоторые предпочитают натуральность и бодипозитив, а другие не прочь лечь под нож пластического хирурга. Если у вас есть пара-другая миллионов, то почему бы и не перекроить себя так, как нравится. Природа ведь тоже не всегда бывает права. Собрали семь звёзд, которые сделали себе шикарную грудь и совсем об этом не жалеют.

1. Анна Хилькевич

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annakhilkevich

Известная российская актриса Анна Хилькевич, особенно запомнившаяся ролью Маши в сериале "Универ. Новая общага", а также успешная бизнесвумен, мама и жена со школы сильно комплексовала из-за маленькой груди. Одноклассницы над ней посмеивались, отчего Анна переживала ещё сильнее. В итоге девушка увеличила грудь. И с радостью демонстрирует результат.

2. Кейли Куоко

Фото © Getty Images / Jeff Kravitz / FilmMagic

Кейли — американская актриса, звезда "Теории большого взрыва". Также знакома зрителям по сериалам "Зачарованные" и "Бортпроводница". Девушка увеличила грудь ещё в 18-летнем возрасте, в 2004 году. Тогда же она сделала ринопластику. Эти операции позволили Куоко попасть в список самых сексуальных женщин планеты и построить успешную актёрскую карьеру. Сама актриса считает пластику груди своим самым лучшим и правильным решением.

3. Роза Сябитова

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / syabitova_roza

Знаменитая сваха Роза Сябитова уже не первый год учит женщин ухаживать за собой и привлекать мужчин внешностью и интеллектом. Сама телеведущая руководствуется теми же самыми правилами. С годами грудь теряет форму, поэтому Роза Раифовна сделала операцию по её коррекции. Данный факт она не отрицает и гордится своим потрясающим третьим размером.

4. Дана Борисова

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official

Телеведущая и актриса Дана Борисова, по её собственному признанию, сильно набрала вес после родов. А потом начала активно худеть. После такого испытания грудь превратилась в бесформенное нечто, вот девушке и пришлось обратиться за помощью к пластическим хирургам. Плоды их работы Дана регулярно показывает по телевидению и в своих соцсетях. Но в приличном виде, ничего такого не подумайте.

5. Памела Андерсон

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Кто не помнит секс-символ 90-х Памелу Андерсон и её умопомрачительных размеров грудь? Пожалуй, нет таких. Девушка запомнилась зрителям по телесериалу "Спасатели Малибу" и многим другим её проектам. Актриса сделала маммопластику в двадцать с небольшим, а после ещё несколько раз увеличивала формы. Модель никогда не скрывала, что её главное достоинство ненастоящее. Да и вряд ли бы в это кто-то поверил. Знаменитость признавалась, что обязана своей карьерой именно шикарному бюсту. Позднее звезда всё же решила его уменьшить, так как захотела выглядеть более естественно.

6. Ирина Дубцова

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dubtsova_official

Российская певица и композитор, победительница "Фабрики звёзд – 4" Ирина Дубцова никогда не была особенно худой. Пышные формы придавали девушке очарования. Однако сама она мечтала похудеть. Своё желание исполнительница осуществила. Однако, как и у Даны Борисовой, после похудения грудь потеряла былую сексуальность. И Ирине пришлось прибегнуть к хирургической помощи. Девушка нисколько этого не стесняется и в платьях с шикарным декольте выглядит потрясающе.

7. Оксана Самойлова

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana