Дима Билан выступит в Дубае с Бастой вместо осудившего СВО рэпера Jah Khalib
Дима Билан не выступит в Дубае с осудившим СВО рэпером Jah Khalib (Бахтияром Мамедовым), сообщила продюсер Яна Рудковская. Вместо него на гала-ужин приедет Баста (Василий Вакуленко).
Новая и старая афишы выступления Димы Билана в Дубае. Фото © Telegram / Голубь Мира Яна Рудковская
"С Димой в Дубае 6 мая выступит Баста, а не Jah Halib. На поле произошла замена, информирую зрителей", — написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, что Минкультуры попросили отменить концерт Jah Khalib в Москве из-за его антироссийской позиции. Позже депутат Госдумы Виталий Милонов предложил артисту выйти на Красную площадь и "поцеловать себя в задницу". Сам он отрицает свою причастность к поддержке ВСУ.
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