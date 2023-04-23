Дима Билан выступит в Дубае с Бастой вместо осудившего СВО рэпера Jah Khalib

Дима Билан не выступит в Дубае с осудившим СВО рэпером Jah Khalib (Бахтияром Мамедовым), сообщила продюсер Яна Рудковская. Вместо него на гала-ужин приедет Баста (Василий Вакуленко).

Новая и старая афишы выступления Димы Билана в Дубае. Фото © Telegram / Голубь Мира Яна Рудковская

"С Димой в Дубае 6 мая выступит Баста, а не Jah Halib. На поле произошла замена, информирую зрителей", — написала она в своём телеграм-канале.