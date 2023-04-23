7 знаменитостей, кто любит ходить полуобнажёнными, хвастаясь размером достоинства и кубиками пресса

Ни для кого не секрет, что звёзды шоу-бизнеса куда меньше страдают от скромности, нежели прочие люди. Многие даже становятся знаменитыми благодаря тому, что вовремя согласились раздеться. Сегодня хочется поговорить об известных мужчинах — актёрах, певцах и спортсменах, кто не прочь показать, чем наградила их природа и упорные тренировки.

1. Джастин Бибер

Джастин Бибер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber / rorykramer

Певец уже давно не скрывает своих достоинств. Многие даже считают, что эксгибиционизма в его жизни чересчур многовато. Он часто фотографируется в полураздетом виде, снимается так в своих клипах. А пару раз раздевался для рекламы нижнего белья Calvin Klein. Первый раз в 2016 году, а второй — в 2019-м вместе со своей женой Хейли. Есть мнение, что подобные предпочтения Джастина выросли из его непомерно большой любви к себе и своим татуировкам, которые он не прочь всем продемонстрировать.

2. Келлан Латс

Келлан Латс. Фото © Getty Images / Jamie McCarthy / WireImage For Berk Communications

Звезда "Сумерек", актёр Келлан Латс нередко мелькает в разных кинопроектах, на страницах журналов и в рекламе нижнего белья в полуобнажённом виде. По признанию знаменитости, он не любит монотонности, поэтому разработал для себя особую схему тренировок. Чтобы создать тело Геракла, Келлан немало работал. Так почему бы не поделиться получившимся результатом с жаждущей публикой?

3. Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / davidbeckham

Дэвид имеет шикарное тело и внушительных размеров "достоинство". Видимо, поэтому различные рекламные компании так и норовят заманить футболиста в свои сети. А он не особо-то и против. Откровенные фотосессии со спортсменом радуют глаз любой девушки. Похоже, чтобы чаще красоваться своими кубиками, Бекхэм даже создал собственную линию белья H&M. Правда, поговаривают, что от чрезмерной демонстрации прелестей Дэвида остались не в восторге его собственные дети. Отчего тот пообещал им и всему миру, что новых кадров с обнажёнкой мы не увидим. Что ж, довольствуемся тем, что имеем.

4. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cristiano

Самый высокооплачиваемый футболист Криштиану Роналду сколотил своё состояние не только на футболе, но и на рекламе. Португалец имеет столь шикарное тело не от природы, а как результат упорных тренировок. В этом он сам не раз признавался в интервью. Форвард тщательно следит за физической формой и здоровьем, так как обожает свою профессию и желает как можно дольше оставаться в строю. Когда столько работаешь над собой, как не похвастаться? Сначала футболист был лицом коллекции нижнего белья Armani Jeans. А после и вовсе решил создать собственный бренд CR7. И рекламировать уже его. Ну а мы, в общем-то, и не возражаем. На полуобнажённого Роналду всегда приятно посмотреть.

5. Марк Уолберг

Марк Уолберг. Фото © Getty Images / Tim Roney

Марк Уолберг в принципе большой любитель раздеться в кадре. Он начинал свою карьеру как певец, а после модель. Впервые знаменитость разделась в клипе на песню Good Vibrations, затем — для рекламы нижнего белья от Calvin Klein. И только после этого Марк начал сниматься в фильмах, в которых частенько щеголяет если не полностью голышом, то точно с обнажённым торсом.

6. Джейми Дорнан

Джейми Дорнан. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bellajacinthe

Карьера Джейми началась с модельного бизнеса. Уже тогда он оголился для бренда Abercrombie & Fitch. После были и другие рекламные контракты, где будущего актёра постоянно норовили раздеть. В 2004-м Дорнан снялся для бренда Calvin Klein, где все могли созерцать его шикарную фигуру. Но ещё больше он порадовал поклонников своими работами в киноиндустрии. Вряд ли существует человек, не восхитившийся телом Джейми в фильме "50 оттенков серого" и его продолжениях, и не только.

7. Мехкад Брукс

Мехкад Брукс. Фото © Getty Images / Michael Bezjian / WireImage

Актёр и модель, на великолепное тело Мехкада можно посмотреть в глянцевых журналах, рекламе Calvin Klein, а также в некоторых его киноработах. Российскому зрителю он особенно запомнился в сериалах "Отчаянные домохозяйки" и "Настоящая кровь", где не раз мелькало его потрясающее накачанное тело.