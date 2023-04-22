Нейросеть нарисовала славянских языческих богов, и от их образов хочется трепетать

На этот раз с помощью нейросети Midjourney сделали портреты языческих богов древних славян. Как представляет их искусственный интеллект. Некоторые не очень похожи на описание согласно легендам. А у других немало общего. В любом случае их изображения получились очень колоритными и красивыми. И посмотреть на это определённо стоит.

1. Велес — бог мудрости

Бог мудрости Велес, по версии нейросети Midjourney. Иллюстрация © T.me / Нейросеть видит

Велес — один из главных богов языческого пантеона славян и имеет огромное количество ипостасей. Он и бог мудрости, и достатка, и путешественников, и скотий бог, и бог-кудесник, и это ещё не всё. Божество олицетворяет усердие и старательность, уверенность и непоколебимость. Обычно Велес изображался трёхликим, иногда трубящим в рог или играющим на музыкальном инструменте. А также в виде старца с посохом в паре с медведем. У нейросети Midjourney — своя версия, как должен выглядеть Велес. Она нарисовала его старцем, обвешанным листвой. Ну в принципе, да, земному плодородию он тоже благоволит.

2. Сварог — бог небес

Сварог — бог небес, изображённый нейросетью. Иллюстрация © T.me / Нейросеть видит

Сварог — прародитель мира и всех людей. Согласно славянской мифологии, все мы его потомки. Также он бог небес и отец света. На изображениях Сварога было уже четыре лица, направленных во все четыре стороны света, и четыре руки. Он выглядит как седобородый старик с кузнечным молотом в одной руке и посохом — в другой. Находится божество, как правило, в кузне с занесённой над наковальней рукой. Образ Сварога по представлению нейросети ближе к оригиналу. Он тоже стар, с бородой и рядом с пламенем, правда, похоже, от костра. Имеются у него и огненные атрибуты.

3. Ярило — бог Солнца

Вот так видит нейросеть бога Солнца Ярило. Иллюстрация © T.me / Нейросеть видит

Ярило — бог Солнца, земледелия, плодородия, любви и радости. Является сыном Велеса. По весне он пробуждает землю от зимней спячки. Олицетворяет светлые, добрые и чистые мысли. Если верить мифам о Яриле, то именно он даровал огонь людям. И в нём же находится его сила. Солнечное божество представлялось нашим предкам молодым и красивым босоногим юношей в белом плаще и верхом на коне. На голове — венок из живых цветов, а в руках — сноп колосьев. По версии нейросети, Ярило гораздо старше того, как видели его славяне. Однако о солнечных атрибутах Midjourney не забыла.

4. Мокошь — богиня судьбы

А это богиня судьбы и домашнего очага Мокошь в представлении Midjourney. Иллюстрация © T.me / Нейросеть видит

Мокошь, или Макошь, — богиня судьбы, мать и роженица, хранительница рода и домашнего очага. Покровительствует плодородию, водной стихии и земле. Имеет светлый и тёмный лики. Первый пробуждает к жизни, а второй — рассекает жизненную нить. Обычно Мокошь представляли в образе девушки с распростёртыми вверх руками. Рядом с нею могли изображать двух птиц или двух лосих. Главным символом богини является ромб, но могут быть и квадрат, и треугольник вершиной вниз. Нейросеть видит Мокошь тоже молодой и прекрасной девушкой, правда, не с птицами, а с букетом цветов в руках. Однако о знаке богини Midjourney не забыла: на груди пряхи человеческих судеб красуются два ромба.

5. Семаргл — бог огня

Огненный бог Семаргл, созданный нейросетью Midjourney. Иллюстрация © T.me / Нейросеть видит