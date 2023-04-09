Шурик, Кузякин и Людмила Калугина: Нейросеть показала героев советских фильмов в модной одежде от Balenciaga

AI-энтузиаст в своём блоге под названием "Джимми Нейрон" решил с помощью нейросети Midjorney узнать, как бы выглядели герои всеми любимых советских фильмов, если бы прошлись по подиуму в нарядах от элитного бренда Balenciaga. Который славится необычными дизайнерскими решениями в одежде. Получилось очень интересно! Взгляните на знаменитых персонажей под другим углом.