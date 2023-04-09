Шурик, Кузякин и Людмила Калугина: Нейросеть показала героев советских фильмов в модной одежде от Balenciaga
Нейросети способны воплотить в жизнь уже, кажется, абсолютно любую задумку. В том числе перенести персонажей из советского кино в современность и нарядить с иголочки. Это надо видеть!
AI-энтузиаст в своём блоге под названием "Джимми Нейрон" решил с помощью нейросети Midjorney узнать, как бы выглядели герои всеми любимых советских фильмов, если бы прошлись по подиуму в нарядах от элитного бренда Balenciaga. Который славится необычными дизайнерскими решениями в одежде. Получилось очень интересно! Взгляните на знаменитых персонажей под другим углом.
Герои кино "Любовь и голуби" по версии нейросети Midjorney
Стильные Шурик и Зинаида Михайловна из "Иван Васильевич меняет профессию"
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Нейросеть нарисовала героев из "Приключений Электроника"
Модные герои кино "Кавказкой пленницы" по версии нейросети Midjorney
В прошлый раз мы показывали вам, как шедеврально нейросеть Midjorney обновила героев мультфильма "Трое из Простоквашино" и превратили города Подмосковья и марки российских автомобилей в людей. А ещё можно поумиляться и посмотреть на толстеньких животных.