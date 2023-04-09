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9 апреля, 11:00

Шурик, Кузякин и Людмила Калугина: Нейросеть показала героев советских фильмов в модной одежде от Balenciaga

Нейросети способны воплотить в жизнь уже, кажется, абсолютно любую задумку. В том числе перенести персонажей из советского кино в современность и нарядить с иголочки. Это надо видеть!

AI-энтузиаст в своём блоге под названием "Джимми Нейрон" решил с помощью нейросети Midjorney узнать, как бы выглядели герои всеми любимых советских фильмов, если бы прошлись по подиуму в нарядах от элитного бренда Balenciaga. Который славится необычными дизайнерскими решениями в одежде. Получилось очень интересно! Взгляните на знаменитых персонажей под другим углом.

Герои кино "Любовь и голуби" по версии нейросети Midjorney

Фото © T.me / Джимми Нейрон

Фото © T.me / Джимми Нейрон

Стильные Шурик и Зинаида Михайловна из "Иван Васильевич меняет профессию"

Фото © T.me / Джимми Нейрон

Фото © T.me / Джимми Нейрон

"Служебный роман" в Balenciaga: Людмила Калугина и Анатолий Новосельцев

Фото © T.me / Джимми Нейрон

Фото © T.me / Джимми Нейрон

Нейросеть нарисовала героев из "Приключений Электроника"

Фото © T.me / Джимми Нейрон

Фото © T.me / Джимми Нейрон

Модные герои кино "Кавказкой пленницы" по версии нейросети Midjorney

Фото © T.me / Джимми Нейрон

Фото © T.me / Джимми Нейрон

В прошлый раз мы показывали вам, как шедеврально нейросеть Midjorney обновила героев мультфильма "Трое из Простоквашино" и превратили города Подмосковья и марки российских автомобилей в людей. А ещё можно поумиляться и посмотреть на толстеньких животных.

ChatGPT теперь пикапит девушек: вот его 20 лучших фраз-подкатов

ChatGPT теперь пикапит девушек: вот его 20 лучших фраз-подкатов

Обложка ©

T.me / Джимми Нейрон

Елизавета Терешкова
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