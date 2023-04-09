10 фото людей, к которым лучше не приближаться, ведь они — ходячая проблема

"Мой зять и его первые попытки сделать прорубь", — Kampanius.

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"Так вот почему средство для мытья посуды нельзя заливать в посудомоечную машину..." — CasuallyWorn.

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"Я точно помнил, что оставил себе пиццу на потом, но где именно... узнал только сейчас", — ReniRiese.

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"Посреди белого [рабочего] дня со мной случилось это", — Pterodactyl8.

Фото © Reddit / Pterodactyl8

"Поставил лапшу быстрого приготовления в микроволновку... и только потом понял, что забыл налить туда воды. Было уже поздно", — FoxMcCloud3173.

Фото © Reddit / FoxMcCloud3173

"Ходил в батутный парк. Когда напрыгался, надел свои синие кроссовки и ушёл домой. Только дома понял, что уходил туда я совсем в другой обуви..." — puntini.

Фото © Reddit / puntini

"Кажется, не та конфорка", — Wizard_of_Claus.

Фото © Reddit / Wizard_of_Claus

"Я просто хотел запечь картошку в духовке!" — CommonCut4.

Фото © Reddit / CommonCut4

"Кофемашина в офисе сломалась. Интересно — почему", — Black_afgano.

Фото © Reddit / Black_afgano

"Просто потрясающе! А как у вас день проходит?" — danaldorini123.