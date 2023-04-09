10 фото людей, к которым лучше не приближаться, ведь они — ходячая проблема
Иногда кажется, что у некоторых людей на роду написано доставлять проблемы себе и всем вокруг. Мало приятного, но с безопасного расстояния за такими персонажами понаблюдать одно удовольствие!
"Мой зять и его первые попытки сделать прорубь", — Kampanius.
Фото © Reddit / Kampanius
"Так вот почему средство для мытья посуды нельзя заливать в посудомоечную машину..." — CasuallyWorn.
Фото © Reddit / CasuallyWorn
"Я точно помнил, что оставил себе пиццу на потом, но где именно... узнал только сейчас", — ReniRiese.
Фото © Reddit / ReniRiese
"Посреди белого [рабочего] дня со мной случилось это", — Pterodactyl8.
Фото © Reddit / Pterodactyl8
"Поставил лапшу быстрого приготовления в микроволновку... и только потом понял, что забыл налить туда воды. Было уже поздно", — FoxMcCloud3173.
Фото © Reddit / FoxMcCloud3173
"Ходил в батутный парк. Когда напрыгался, надел свои синие кроссовки и ушёл домой. Только дома понял, что уходил туда я совсем в другой обуви..." — puntini.
Фото © Reddit / puntini
"Кажется, не та конфорка", — Wizard_of_Claus.
Фото © Reddit / Wizard_of_Claus
"Я просто хотел запечь картошку в духовке!" — CommonCut4.
Фото © Reddit / CommonCut4
"Кофемашина в офисе сломалась. Интересно — почему", — Black_afgano.
Фото © Reddit / Black_afgano
"Просто потрясающе! А как у вас день проходит?" — danaldorini123.
Фото © Reddit / danaldorini123
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Reddit / danaldorini123, Pterodactyl8