Актёр из "Дюны" решил сам петь в новой сложной роли

Американский актёр Тимоти Шаламе, известный в том числе по главной роли в фильме "Дюна", сыграет в автобиографическом фильме о певце Бобе Дилане режиссёра Джеймса Мэнголда, причём там он будет самостоятельно петь.

"Конечно", — признался Шаламе в интервью изданию Collider, отвечая на вопрос, будет ли он сам исполнять песни.

А вот слухи о том, что Шаламе пробовался на роль в сиквеле "Гладиатора", не подтвердились. Его представитель объяснил это занятостью артиста на съёмках "Дюны-2".