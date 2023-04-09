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8 апреля, 23:02

Актёр из "Дюны" решил сам петь в новой сложной роли

Актёр Шаламе сыграет в фильме о музыканте Бобе Дилане и сам в нём споёт

<p>Тимоти Шаламе. Фото © ТАСС / Rocco Spaziani</p>

Тимоти Шаламе. Фото © ТАСС / Rocco Spaziani

Американский актёр Тимоти Шаламе, известный в том числе по главной роли в фильме "Дюна", сыграет в автобиографическом фильме о певце Бобе Дилане режиссёра Джеймса Мэнголда, причём там он будет самостоятельно петь.

"Конечно", — признался Шаламе в интервью изданию Collider, отвечая на вопрос, будет ли он сам исполнять песни.

А вот слухи о том, что Шаламе пробовался на роль в сиквеле "Гладиатора", не подтвердились. Его представитель объяснил это занятостью артиста на съёмках "Дюны-2".

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Напомним, в декабре прошлого года Шаламе сообщил о завершении съёмок второй части "Дюны". Съёмки длились пять месяцев, они проходили в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.

Анатолий Симоненко
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