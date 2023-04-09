Актёр из "Дюны" решил сам петь в новой сложной роли
Актёр Шаламе сыграет в фильме о музыканте Бобе Дилане и сам в нём споёт
Тимоти Шаламе. Фото © ТАСС / Rocco Spaziani
Американский актёр Тимоти Шаламе, известный в том числе по главной роли в фильме "Дюна", сыграет в автобиографическом фильме о певце Бобе Дилане режиссёра Джеймса Мэнголда, причём там он будет самостоятельно петь.
"Конечно", — признался Шаламе в интервью изданию Collider, отвечая на вопрос, будет ли он сам исполнять песни.
А вот слухи о том, что Шаламе пробовался на роль в сиквеле "Гладиатора", не подтвердились. Его представитель объяснил это занятостью артиста на съёмках "Дюны-2".
Напомним, в декабре прошлого года Шаламе сообщил о завершении съёмок второй части "Дюны". Съёмки длились пять месяцев, они проходили в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.