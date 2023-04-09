Топ-10 товаров с "Алиэкспресса", которые нужны на кухне каждой домохозяйке

1. Электрическая открывалка для банок

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Это устройство нужно для открывания различных банок и бутылок без каких-либо физических усилий. Одно нажатие на кнопочку — и дело сделано! Оно убережёт вас от ран и порезов. Удобно и безопасно.

2. Гибкая разделочная доска

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Замечали, что каждый раз, пересыпая продукты с разделочной доски в кастрюлю, что-то да обязательно упадёт мимо? С гибкими разделочными досками об этом беспокоиться не нужно. Просто согните края — ни одна крошечка не окажется на полу. Простое и умное решение.

3. Очки для лука

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Давно известно, что слёзы от лука вовсе не полезны для глаз. Чтобы перестать плакать и спокойно его нарезать, просто наденьте эти очки. Очень удобный вариант защиты! Главное — правильно подобрать размер, а количество цветов на ваш выбор просто огромное.

4. Набор противоскользящих зажимов

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На кухне всегда что-то кипит, варится и жарится, и всё это ужасно горячее. Чтобы избежать ожогов, есть отличное решение — противоскользящие зажимы. В комплект входят: насадка для отпаривателя, захватывающая насадка, нескользящие силиконовые перчатки и лоток для микроволновой печи. Удобно, безопасно и крайне необходимо!

5. Щипцы для орехов

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Ещё одно потрясающее приспособление, которое убережёт вас от травм. Просто зажимаем орешек, нажимаем на рычажок — и готово! Куда легче и безопаснее молотка.

6. Магнитные банки для специй

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Баночки для специй — это и красивый, и практичный способ хранить различные приправы. А магнит ещё один крайне удобный бонус, позволяющий разместить их в удобном месте, например на холодильнике. Так они не будут занимать лишнее пространство на столе, а вам не придётся перерывать все пакетики с приправами в поисках нужного.

7. Силиконовый дуршлаг

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Этот дуршлаг сделан из чистого пищевого силикона, без каких-либо примесей, а значит, не вреден для продуктов. Специальные ручки помогают плотно закрепить его на любой посуде: кастрюле, сковородке и прочем. Его легко хранить и просто использовать. Необходимая вещь на каждой кухне.



8. Цифровая мерная ложка для приготовления пищи

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Крайне удобное приспособление, когда нужно отмерить небольшое количество продукта: соли, сахара, специй, муки, сахарной пудры, какао, молока и других сыпучих или жидких ингредиентов. У ложки-весов есть большой дисплей, на котором отображаются граммы. Для работы нужны батарейки.

9. Кухонный распылитель для масла

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На первый взгляд кажется, что это абсолютно бесполезная вещь, требующая лишних телодвижений — можно же просто налить масло на сковородку. Да, конечно, можно, но поверьте, как только вы воспользуетесь распылителем для масла, вы поймёте, что оно того стоит. Больше не нужно использовать кисточку или вертеть нагретую сковороду, чтобы равномерно распределить горячую жидкость. Просто пара пшиков — и у вас получится красивый, подрумянившийся блинчик. Или что-нибудь ещё. Купите — не пожалеете.

10. Портативный герметичный ланч-бокс

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Очень поможет тем, кто предпочитает носить на работу свою еду или любит пикники. Разные отделения в контейнере помогут не перемешаться продуктам, и не нужно брать несколько видов посуды, достаточно одного многофункционального ланч-бокса.