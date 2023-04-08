"Девушка-бомба": Загитова порадовала фанатов эффектными фото в пиджаке на голое тело

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании Алина Загитова снова порадовала подписчиков эффектными снимками с очередной фотосессии. Кадры спортсменка опубликовала в телеграм-канале.

Фигуристка Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова

Фигуристка, как и в прошлый раз, предстала во всём чёрном: в пиджаке на голое тело (почти), шортах с цепочками на поясе, колготках и массивных ботинках. Подписчики восторженно встретили новые фотографии. В соцсетях пользователи называют 20-летнюю спортсменку богиней.

Фигуристка Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова

"Алина — девушка-бомба", — написал один из юзеров.

"Шикарная. Алиночка, вы такая разная, можете быть совсем малышкой, а можете прям леди. Красотка", — считает другой.