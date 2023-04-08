"Девушка-бомба": Загитова порадовала фанатов эффектными фото в пиджаке на голое тело
Фигуристка Загитова показала кадры с новой фотосессии
Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании Алина Загитова снова порадовала подписчиков эффектными снимками с очередной фотосессии. Кадры спортсменка опубликовала в телеграм-канале.
Фигуристка, как и в прошлый раз, предстала во всём чёрном: в пиджаке на голое тело (почти), шортах с цепочками на поясе, колготках и массивных ботинках. Подписчики восторженно встретили новые фотографии. В соцсетях пользователи называют 20-летнюю спортсменку богиней.
"Алина — девушка-бомба", — написал один из юзеров.
"Шикарная. Алиночка, вы такая разная, можете быть совсем малышкой, а можете прям леди. Красотка", — считает другой.
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Ранее Лайф рассказывал, как Алина Загитова оголила грудь на фотосессии, представ в образе Моники Беллуччи. Подписчики остались в восторге от новой фотосессии спортсменки.