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8 апреля, 17:46

"Девушка-бомба": Загитова порадовала фанатов эффектными фото в пиджаке на голое тело

Фигуристка Загитова показала кадры с новой фотосессии

<p>Фигуристка Алина Загитова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/azagitova_official/870" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алина Загитова</a></p>

Фигуристка Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании Алина Загитова снова порадовала подписчиков эффектными снимками с очередной фотосессии. Кадры спортсменка опубликовала в телеграм-канале.

Фигуристка Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова

Фигуристка Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова

Фигуристка, как и в прошлый раз, предстала во всём чёрном: в пиджаке на голое тело (почти), шортах с цепочками на поясе, колготках и массивных ботинках. Подписчики восторженно встретили новые фотографии. В соцсетях пользователи называют 20-летнюю спортсменку богиней.

Фигуристка Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова

Фигуристка Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова

"Алина — девушка-бомба", — написал один из юзеров.

"Шикарная. Алиночка, вы такая разная, можете быть совсем малышкой, а можете прям леди. Красотка", — считает другой.

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Ранее Лайф рассказывал, как Алина Загитова оголила грудь на фотосессии, представ в образе Моники Беллуччи. Подписчики остались в восторге от новой фотосессии спортсменки.

Никита Осипов
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