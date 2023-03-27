"Загитова или Медведева?": Фигуристка Губанова необычно ответила на вопрос о российских спортсменках
Фигуристка Губанова не стала выбирать между Россией и Грузией, отвечая на вопрос журналистов
Евгения Медведева, Анастасия Губанова, Алина Загитова. Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, © ТАСС / EPA / MAURI RATILAINEN, © Getty Images / Vladimir Pesnya
Российская фигуристка Анастасия Губанова, выступающая ныне за Грузию, оригинально ответила на извечный вопрос, кого она выберет из коллег по цеху — Евгению Медведеву или Алину Загитову.
"Загитова или Медведева? Губанова!" — рассмеялась спортсменка в интервью "Спорт-Экспрессу".
Также Губанову попросили выбрать: Россия или Грузия? Фигуристка в ответ заявила: "Мир во всём мире".
Напомним, Анастасия Губанова, выступавшая ранее за Россию, выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию под флагом Грузии. Спортсменка представляет эту страну с августа 2021 года.