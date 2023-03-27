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27 марта, 12:35

"Загитова или Медведева?": Фигуристка Губанова необычно ответила на вопрос о российских спортсменках

Фигуристка Губанова не стала выбирать между Россией и Грузией, отвечая на вопрос журналистов

<p>Евгения Медведева, Анастасия Губанова, Алина Загитова. Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, © ТАСС / EPA / MAURI RATILAINEN, © Getty Images / Vladimir Pesnya</p>

Евгения Медведева, Анастасия Губанова, Алина Загитова. Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, © ТАСС / EPA / MAURI RATILAINEN, © Getty Images / Vladimir Pesnya

Российская фигуристка Анастасия Губанова, выступающая ныне за Грузию, оригинально ответила на извечный вопрос, кого она выберет из коллег по цеху — Евгению Медведеву или Алину Загитову.

"Загитова или Медведева? Губанова!" — рассмеялась спортсменка в интервью "Спорт-Экспрессу".

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Также Губанову попросили выбрать: Россия или Грузия? Фигуристка в ответ заявила: "Мир во всём мире".

Напомним, Анастасия Губанова, выступавшая ранее за Россию, выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию под флагом Грузии. Спортсменка представляет эту страну с августа 2021 года.

Иван Косицын
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