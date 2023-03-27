"Загитова или Медведева?": Фигуристка Губанова необычно ответила на вопрос о российских спортсменках

Российская фигуристка Анастасия Губанова, выступающая ныне за Грузию, оригинально ответила на извечный вопрос, кого она выберет из коллег по цеху — Евгению Медведеву или Алину Загитову.

"Загитова или Медведева? Губанова!" — рассмеялась спортсменка в интервью "Спорт-Экспрессу".

Также Губанову попросили выбрать: Россия или Грузия? Фигуристка в ответ заявила: "Мир во всём мире".