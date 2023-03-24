"Ситуация — кринж": Алина Загитова попала в аварию и лишилась машины

Известная российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова за один день умудрилась попасть сразу в две неприятные ситуации. О своих конфузах спортсменка рассказала поклонникам в соцсетях.

"В общем, друзья, ситуация — кринж. Только я с утра сказала, что у меня будет очень продуктивный день. И судьба, видимо, сказала. В какой-то момент всё пошло наперекосяк", — поделилась она с аудиторией.

Сначала авто Загитовой увезли на штрафстоянку из-за неправильной парковки. Ей пришлось объездить пол-Москвы, чтобы найти машину: сказали ехать на юг столицы, однако её "железного коня" там не оказалось. В итоге девушка направилась в северную часть Москвы, потратив три часа своего драгоценного времени.

Однако это был не конец приключений — насыщенный на события день приготовил для неё ещё один автомобильный сюрприз. Направляясь на штрафстоянку, фигуристка каким-то образом попала в аварию. Причём ехала она в этот момент в такси.

"В общем, мне сегодня очень сильно везёт. Вывод такой: сначала делай — потом говори", — добавила Алина.