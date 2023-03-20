Тарасова отчитала Загитову из-за "нелогичных" вопросов о правилах турнира шоу-программ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала нелогичными вопросы фигуристки Алины Загитовой к правилам турнира по шоу-программам "Русский вызов" — новый формат соревнований в российском фигурном катании. Напомним, на стартах 20-летняя спортсменка выступила в образе американской певицы и актрисы Мэрилин Монро. Позже Загитова пожаловалась на непонимание приоритетов при подготовке номера: что же всё-таки важнее — исполнение номера или внешнее сходство с выбранным персонажем.

"В турнире шоу-программ важно всё, каждый элемент идёт в сумме с другим. Нет чего-то отдельно важного. Мне было всё понятно, а Алина задаёт нелогичные вопросы. Как мне её номер в образе Монро? Ну, ничего, симпатично", — приводит РИА "Новости" слова знаменитой наставницы.

По итогу Загитова получила 18,09 балла и не смогла попасть в тройку сильнейших. Победителем "Русского вызова" стал 43-летний фигурист Алексей Ягудин. Второе место взяли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а третье — олимпийская чемпионка Анна Щербакова.