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20 марта, 10:12

Тарасова отчитала Загитову из-за "нелогичных" вопросов о правилах турнира шоу-программ

<p>Загитова в образе Монро на турнире "Русский вызов". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/alinazagitova?z=photo-101636047_457283874/wall-101636047_82233" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фан-группа Алины Загитовой</a></p>

Загитова в образе Монро на турнире "Русский вызов". Обложка © VK / Фан-группа Алины Загитовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала нелогичными вопросы фигуристки Алины Загитовой к правилам турнира по шоу-программам "Русский вызов" — новый формат соревнований в российском фигурном катании. Напомним, на стартах 20-летняя спортсменка выступила в образе американской певицы и актрисы Мэрилин Монро. Позже Загитова пожаловалась на непонимание приоритетов при подготовке номера: что же всё-таки важнее — исполнение номера или внешнее сходство с выбранным персонажем.

"В турнире шоу-программ важно всё, каждый элемент идёт в сумме с другим. Нет чего-то отдельно важного. Мне было всё понятно, а Алина задаёт нелогичные вопросы. Как мне её номер в образе Монро? Ну, ничего, симпатично", — приводит РИА "Новости" слова знаменитой наставницы.

По итогу Загитова получила 18,09 балла и не смогла попасть в тройку сильнейших. Победителем "Русского вызова" стал 43-летний фигурист Алексей Ягудин. Второе место взяли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а третье — олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

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А ранее стало известно, сколько российские фигуристки заработали в прошедшем сезоне. Так, больше всех призовых заработала 16-летняя Камила Валиева, её доход от соревнований составил 4,625 миллиона рублей.

Наталья Исакова
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  • Татьяна Тарасова (тренер)
  • Алина Загитова
  • Фигурное катание
  • Спорт

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