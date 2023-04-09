Отец Киркорова в 90 лет объявил о разводе из-за новой любви
Бедрос Киркоров с женой Людмилой Смирновой. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим
Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Филиппович Киркоров после 26 лет брака решил разойтись с женой Людмилой Смирновой. Причина — новая любовь 90-летнего мужчины.
"Это красивая женщина. Ну и прекрасно, слава тебе господи! Нравится мне, не нравится… Если рядом есть человек, который о нём заботится, то слава богу. Мы уважаем личную жизнь друг друга. Молодец, что практически в 91 год живёт полноценной жизнью, ни в чём себе не отказывает. Периодически у него сердечко отказывает, правда. Если доживу до такого возраста, буду самым счастливым человеком, конечно", — рассказал Филипп Киркоров в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.
По словам певца, между его отцом и мачехой уже давно возникали ссоры. При этом слухи, что Киркоров-старший крутит шашни с ухаживавшей за ним медсестрой, теперь опровергнуты. Бедрос Филиппович рассказал, что уже лет 15 не занимается сексом, а медсестра беременна от её любимого мужа.
К слову, о здоровье отца Филипп беспокоится не на пустом месте. Напомним, ему в начале февраля вызвали скорую помощь. Сиделка рассказала, что певцу было тяжело дышать.