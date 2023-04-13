Нейросеть Midjourney нарисовала животных Московского зоопарка

Мы обратились к нейросети Midjourney, чтобы та нарисовала фантазийные сюжеты про самых известных обитателей Московского зоопарка. Появились картинки с манулом Тимофеем, пандами Жуи и Диндин, леопардом Мизером, жирафом Самсоном и другими.

Первый наш запрос был нарисовать манула Тимофея, который худеет. Дело в том, что осенью все следили за зажировкой манула, а сейчас — весной — он, наоборот, сбрасывает вес. Нейросеть предположила, что Тимофей будет худеть, занимаясь в спортзале.

Худеющий манул Тимофей из Московского зоопарка по версии нейросети Midjourney. Фото © LIFE

Панд Жуи и Диндин мы попросили нарисовать в разных стилях и разных локациях. В результате Жуи прогуливается по Красной площади, причём на задних лапах, а Диндин, видимо, пишет какой-то секретный код в киберпанк-вселенной.

Вот так, по версии нейросети Midjourney, выглядят знаменитые панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Фото © LIFE

Жираф Самсон прокатился на метро, летучие мыши завтракают на даче. Леопард Мизер отправился на вечеринку. Вот только, судя по выражению мордочки, ему там не очень нравится. Возможно, потому что весь торт достался сурикату?

Нейросеть Midjourney нарисовала зверей Московского зоопарка. Фото © LIFE