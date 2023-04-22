5 распространённых причин, почему мужчины впадают в отчаяние и начинают спиваться

Согласно исследованию, Россия является одной из стран, в которых самый высокий уровень потребления алкоголя в мире. Это приводит к серьёзным проблемам здоровья, включая длительные и хронические заболевания. Спившиеся мужчины составляют значительную часть этой статистики. В этой статье мы рассмотрим пять распространённых причин, почему мужчины в России начинают спиваться.

Горе

В чём причины мужского алкоголизма. Фото © Shutterstock

Горе может сломить даже, казалось бы, стойкого человека. Встречаются ситуации, когда мужчины сталкиваются с непреодолимыми трудностями и начинают употреблять алкоголь для того, чтобы справиться с ними. Но это решение проблемы лишь на время. И в долгосрочной перспективе может привести к ещё большим проблемам для самого мужчины и его близких.

Отсутствие самореализации

Большинство людей нуждаются в ощущении того, что они что-то значат и достигают в жизни. Однако если у мужчины нет возможности реализовать себя, то он может начать чувствовать себя неудачником и разочарованным. Алкоголь окажется способом уйти от этого чувства. Но это иллюзия. Решение проблемы требует конструктивного подхода. Кроме того, к мужчинам часто предъявляют слишком много требований. Несоответствие им может вызвать депрессию, которая способна плавно перерасти в алкоголизм. Очень важно, чтобы близкие окружали мужчину любовью, заботой и теплом, тогда он не будет думать об алкоголе.

Экономические проблемы

Финансовые трудности — постоянный стресс, от которого рано или поздно захочется отвлечься. Это ещё одна причина, из-за которой так много мужчин начинают употреблять алкоголь, а потом так и не прекращают.

Одиночество

Почему спиваются мужчины: 5 причин мужского алкоголизма. Фото © Shutterstock

В русском языке есть отличная фраза — "Выть волком от одиночества". И правда, для человека, как социального существа, быть лишённым общества — хуже некуда. Поэтому некоторые мужчины могут искать утешение в алкоголе, чтобы забыть о пустоте внутри и почувствовать кратковременное счастье. Однако это не самый лучший способ решить проблему. И такие личности нуждаются в поддержке и общении с другими людьми. Если вы (или кто-то, кого знаете) страдаете алкоголизмом, обратитесь за помощью к профессионалам.

Скука

Для человека, который никогда не сталкивался с алкоголизмом, звучит дико, что кто-то может спиться из-за скуки. Но, как рассуждают люди, которые были зависимы или периодически выпивают, после 30 лет с появлением семьи каждый день мужчины становится похож на предыдущий. Заливать себя спиртным — самый простой вариант, чтобы скрасить будни. Но алкоголь совсем не является выходом из этого дня сурка.