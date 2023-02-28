Вы никогда не видели их голыми: 8 звёзд, которые меняются с дублёрами во время сцен секса

У некоторых звёзд есть определённое предубеждение по поводу съёмок голышом. Они прописывают в контрактах, что не станут обнажаться на площадке, а если по сюжету всё же должны заняться сексом, просят подыскать себе дублёра. Каких артистов вы точно не могли видеть на экране в постельных сценах?

Сэмюэл Л. Джексон

Талантливый актёр Сэмюэл Л. Джексон никогда не согласился бы на обнажёнку. Фото © "Кинопоиск"

Джексон снялся более чем в 150 фильмах, и ни в одном из них он не появился нагишом. По словам актёра, если ему когда-либо предложат сыграть в таком эпизоде, он воспользуется услугами дублёра.

Меган Фокс

Знаменитая Меган Фокс отказывалась от ролей из-за нежелания "светиться" на экране голой. Фото © "Кинопоиск"

Актриса отказалась от нескольких ролей, которые предусматривали съёмки в откровенных сценах. По словам звезды, это были классные проекты талантливых режиссёров с великолепными актёрскими составами, но она просто не могла себе позволить, чтобы родные (особенно дети) увидели её на экране голой.

Кира Найтли

Голливудская звезда Кира Найтли решила никогда больше не сниматься в постельных сценах. Фото © "Кинопоиск"

Найтли решила, что больше не будет сниматься обнажённой, в 2015 году, когда стала матерью. Актриса не отрицает, что порой секс двигает историю вперёд, но вместо себя в таких сценах предлагает использовать дублёршу.

Анна Кендрик

Даже если вы видели героиню Анны Кендрик голой, знайте, это была дублёрша. Фото © "Кинопоиск"

Кендрик наотрез отказывается сниматься нагишом. В фильме "Свадебный угар" есть откровенная сцена с её участием, но на самом деле это дублёрша. Актриса говорит, что ни в коем случае не осуждает коллег, которые готовы раздеться перед камерой, но сама она на такое не пойдёт.

Джулия Робертс

Популярная голливудская актриса Джулия Робертс считает неприемлемым обнажаться на камеру. Фото © "Кинопоиск"

Актриса не раз снималась в фильмах с горячими сценами, но она всегда просила режиссёров понизить градус. По словам Джулии, как мать троих детей, она считает неприемлемым для себя полностью обнажаться перед камерой.

Сара Джессика Паркер

Одну из главных героинь сериала "Секс в большом городе" всегда заменяла похожая на неё дублёрша. Фото © "Кинопоиск"

Главная звезда "Секса в большом городе" — единственная из актрис сериала, кто ни разу не снимался голой. Во всех её контрактах есть даже пункт о недопустимости обнажёнки. Это не ханжество, уверяет Сара Джессика. В целом она не против откровенных сцен в фильмах, но демонстрировать публике своё тело не хочет.

Махершала Али

Актёр Махершала Али даже был готов отказаться от роли, предложи ему сняться в сцене секса. Фото © "Кинопоиск"

Али однажды признался, что отказался бы от роли в "Загадочной истории Бенджамина Баттона", если бы режиссёр Дэвид Финчер не переосмыслил сцену секса между ним и его партнёршей по фильму Тараджи П. Хенсон. По сценарию она должна была быть гораздо откровеннее. Но Махершала, как истинный мусульманин, попросил Финчера сделать этот эпизод более целомудренным. В финальной версии актёры целуются, а потом просто выпадают из кадра.

Джессика Альба

Знаменитая Джессика Альба голой никогда не снималась. Везде актрису подменяет дублёрша. Фото © "Кинопоиск"

В каждом контракте Джессики Альбы есть пункт о том, что она не снимается обнажённой. "Я не хочу, чтобы дедушка и бабушка видели мою голую грудь", — объясняет актриса. Фильмы с её участием редко содержат откровенные сцены. А если они и имеются, то Альбу успешно заменяет дублёрша.