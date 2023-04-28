Россиянам всех возрастов объяснили, как узнать, кем ты хочешь стать, когда вырастешь

Чтобы определиться с будущей профессией, необходимо пройти три этапа. О них рассказала Лайфу психолог, продюсер направления "Психология" и один из авторов курса Skillbox "Кем стать?" Лилит Рдикян. По словам эксперта, на первом этапе необходимо осознать желания и интересы, оценить свой опыт и требования рынка.

Он может быть представлен техникой "Хочу. Могу. Надо", где "хочу" — это желания и интересы, "могу" — опыт, который уже есть или который можно приобрести, и "надо" — требования, которые накладывает жизненная ситуация и реалии рынка труда.

После этого можно пройти тест на профориентацию и на практике убедиться в том, что процесс работы по выбранному направлению вам подходит, объяснила специалист.

Завершающим этапом профориентации станут анализ и работа с убеждениями. Необходимо систематизировать все полученные знания о себе, рынке труда в целом и изученных профессиях в частности. Кроме того, важно осознать ограничивающие установки, которые мешают сменить профессию, модифицировать их в адаптивные убеждения и составить план освоения новой специальности.