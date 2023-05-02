Психолог усомнился в эффективности идеи платить супругам деньги после 20 лет брака

Денежные выплаты супругам, которые прожили вместе более 20 лет, вряд ли простимулируют долгобрачие среди семейных пар. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал психолог Александр Коридзе. При этом он считает, что подобная идея является хорошей, так как в России наблюдается кризис семейного института и брака.

"К сожалению, разводов становится всё больше и больше. Хорошо было бы изменить подход законодательный так, как это делает бизнес: собирать фокус-группы и ориентироваться при этом действительно на нужды людей", — подчеркнул специалист.

Однако, по мнению Коридзе, подобные выплаты не будут стимулировать к долгобрачию, так как людей нельзя заставить искренне любить друг друга деньгами. Вместе с тем государство может получить дополнительную нагрузку на бюджет, в то время как реально супруги будут жить отдельно, но при этом получать выплаты, пояснил эксперт. Психолог считает, что стимулировать брак деньгами некорректно.

"В целом, конечно, важны экономическая обстановка в стране, возможность безопасно и легко обеспечить своих детей. Это доступность жилья, это определённая пропаганда, в хорошем смысле этого слова, направленная на укрепление института семьи и брака", — резюмировал Коридзе.