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Регион
Опубликовано 2 мая 2023, 08:37

В Госдуме предлагают выплачивать супругам по 20 тысяч рублей за 20 лет брака

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о выплатах за продолжительный брак

Депутаты Госдумы РФ приступили к разработке законопроекта для супружеских пар. Согласно инициативе парламентариев, за 20 лет брака супруги могут получить выплаты в размере 20 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказал один из разработчиков проекта закона, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тысяч рублей каждому супругу без учёта районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет", — сказал депутат.

Кроме того, регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки, подчеркнул Нилов. По его словам, надо поддерживать институт семьи в России. Этот законопроект парламентарий предлагает рассмотреть в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Документ планируется отправить на отзыв в Правительство РФ до конца нынешней весенней сессии Госдумы.

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Иван Косицын
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