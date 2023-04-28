Милонов объяснил идею дарить молодожёнам сертификаты здоровья
Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил свою инициативу дарить россиянам при заключении брака сертификаты здоровья. Он рассказал радио "Комсомольская правда", что это поможет молодожёнам провериться и спланировать беременность в любой клинике, а не стоять в очереди в государственной.
"Я думаю, что здесь нужно не нагружать районное первичное звено, а сделать это как дополнительное медицинское страхование, чтобы люди могли воспользоваться, условно говоря, этим ваучером и пройти там, где они не будут стоять в очереди с теми, кому и так положены бесплатные медицинские услуги от государства", — пояснил он.
Ранее Милонов обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением вручать российским молодожёнам сертификаты здоровья для проверки и лечения репродуктивных функций.
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