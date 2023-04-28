Милонов объяснил идею дарить молодожёнам сертификаты здоровья

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил свою инициативу дарить россиянам при заключении брака сертификаты здоровья. Он рассказал радио "Комсомольская правда" , что это поможет молодожёнам провериться и спланировать беременность в любой клинике, а не стоять в очереди в государственной.

"Я думаю, что здесь нужно не нагружать районное первичное звено, а сделать это как дополнительное медицинское страхование, чтобы люди могли воспользоваться, условно говоря, этим ваучером и пройти там, где они не будут стоять в очереди с теми, кому и так положены бесплатные медицинские услуги от государства", — пояснил он.