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Регион
Опубликовано 27 апреля 2023, 10:47

В Госдуме призвали дарить молодым семьям сертификаты здоровья

Депутат Милонов предложил вручать молодожёнам бесплатный сертификат здоровья

Российским молодожёнам предложили дарить сертификаты здоровья, с помощью которых можно проверить своё состояние, в том числе репродуктивное, и при необходимости выбрать подходящее лечение. С таким предложением депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, с документом ознакомился RT.

"Надо отметить, что деторождение и многодетность напрямую зависят от здоровья родителей", — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что демографические вопросы являются приоритетными в стране. Милонов обратил внимание, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа уже решили внедрить такую практику, поэтому идею с сертификатами здоровья можно распространить и на другие регионы, что положительно скажется на демографии в России.

В Госдуме предложили давать многодетным матерям бесплатных нянь
В Госдуме предложили давать многодетным матерям бесплатных нянь

Ранее сообщалось, что также в Санкт-Петербурге молодые супружеские пары могут получить сертификат молодожёнов, который позволит оценить репродуктивную функцию обоих партнёров.

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Татьяна Миссуми
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