В Госдуме призвали дарить молодым семьям сертификаты здоровья

Российским молодожёнам предложили дарить сертификаты здоровья, с помощью которых можно проверить своё состояние, в том числе репродуктивное, и при необходимости выбрать подходящее лечение. С таким предложением депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, с документом ознакомился RT.

"Надо отметить, что деторождение и многодетность напрямую зависят от здоровья родителей", — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что демографические вопросы являются приоритетными в стране. Милонов обратил внимание, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа уже решили внедрить такую практику, поэтому идею с сертификатами здоровья можно распространить и на другие регионы, что положительно скажется на демографии в России.