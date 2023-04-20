В Госдуме предложили давать многодетным матерям бесплатных нянь
Депутат Буцкая предложила, чтобы многодетным мамам помогали соцработники
В Госдуме предлагают ввести службу социальной помощи для ухода за детьми для многодетных мам. С соответствующей инициативой в разговоре с Ura.ru выступила первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
"Тема рождения ребёнка и поддержки обсуждается постоянно, потому что мало родить, нужно ещё и воспитать. Например, у нас в законодательстве в принципе прописаны ясли аж с двух месяцев. Но много ли вы видели таких групп, куда принимают ребёнка с такого возраста? Конечно же, нет", — отметила парламентарий Буцкая.
По её словам, альтернативой таким ясельным группам могут служить сертифицированные няни. Понятие "социальный помощник" уже существует в нашей стране, но в основном для пожилых людей и инвалидов, подчеркнула Буцкая, добавив, что это система долговременного ухода, которая активно развивается.
"Существующий механизм есть, почему бы его не направить в сторону детства, например, когда ребёнку нужна помощь? Тем более что такой госстандарт, как сертифицированная няня, уже существует", — пояснила депутат Госдумы, указав, что сейчас эта инициатива начинает применяться в регионах.
Ранее Буцкая заявила, что рождаемость в России снижается из-за того, что в настоящее время в репродуктивном возрасте находятся граждане, родившиеся в 1990-е годы, когда была демографическая яма.
Shutterstock