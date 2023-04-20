В Госдуме предложили давать многодетным матерям бесплатных нянь

В Госдуме предлагают ввести службу социальной помощи для ухода за детьми для многодетных мам. С соответствующей инициативой в разговоре с Ura.ru выступила первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

"Тема рождения ребёнка и поддержки обсуждается постоянно, потому что мало родить, нужно ещё и воспитать. Например, у нас в законодательстве в принципе прописаны ясли аж с двух месяцев. Но много ли вы видели таких групп, куда принимают ребёнка с такого возраста? Конечно же, нет", — отметила парламентарий Буцкая.

По её словам, альтернативой таким ясельным группам могут служить сертифицированные няни. Понятие "социальный помощник" уже существует в нашей стране, но в основном для пожилых людей и инвалидов, подчеркнула Буцкая, добавив, что это система долговременного ухода, которая активно развивается.

"Существующий механизм есть, почему бы его не направить в сторону детства, например, когда ребёнку нужна помощь? Тем более что такой госстандарт, как сертифицированная няня, уже существует", — пояснила депутат Госдумы, указав, что сейчас эта инициатива начинает применяться в регионах.