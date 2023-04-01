В Госдуме нашли способ помочь многодетным семьям и молодым матерям

В Госдуме инициировали создание единого межфракционного закона о многодетных семьях. В рамках проекта предлагается увеличить денежные выплаты матерям. Также депутаты предлагают зачислять абитуриентов из многодетных семей на бюджет, отмечая, что это окупится уже через пять лет после начала учёбы. С такой инициативой выступает партия "Справедливая Россия — За правду", сообщил первый замруководителя фракции, депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с Ura.ru.

"Мы всегда настаивали на том, что все денежные выплаты матерям должны быть больше. Более того, мы инициировали в Государственной думе создание единого межфракционного закона о многодетных семьях, в котором, я уверен, будут и эти, и другие меры поддержки молодых и многодетных семей... Не исключение и вопрос повышения декретных выплат", — подчеркнул депутат.

По словам Гусева, каждый год при обсуждении увеличений таких выплат депутаты сталкиваются с позицией Минфина, которую им приходится преодолевать. Сейчас депутаты подготовили законопроект в помощь молодым матерям. Так, они предлагают засчитывать все три года декретного отпуска в трудовой стаж. Ещё члены партии "Справедливая Россия — За правду" уверены в необходимости предоставлять чадам из многодетных семей бесплатное высшее и среднеспециальное образование.

"Если в семье трое и более детей, то каждый из них должен получать бесплатное высшее или среднеспециальное образование, то есть за государственный счёт. Мы планируем, что эта инициатива будет в новом законе о многодетных семьях", — подчеркнул он.

Депутат объяснил, что к такой мере надо относиться как к инвестициям, поскольку уже через пять лет вложенные в образование ребёнка деньги будут окупаться. Согласно статистике, отметил Гусев, высшее образование позволяет человеку получать доходы на 30% больше, чем без него. Следовательно, в виде налога на бюджет эти деньги будут возвращаться, когда молодой человек получит диплом и начнёт работать.