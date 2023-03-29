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29 марта, 08:45

В Госдуме напомнили, что с 1 апреля пенсии в РФ повысят на 3,3%

Володин: Индексация пенсий с 1 апреля на 3,3% обеспечит их рост выше темпа инфляции

Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля. Выплаты проиндексируют на 3,3%, это обеспечит их рост выше темпа инфляции, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведённой в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции. Изменения коснутся около четырёх миллионов пенсионеров, которые получают пенсии по инвалидности, потере кормильца и другие", — приводятся слова Володина в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Он также напомнил, какие законы вступят в силу с апреля. Так, начнёт действовать документ, направленный на защиту материнского капитала при покупке жилья, а также закон, защищающий держателей ипотечных бумаг в случае банкротства банка. О других изменениях читайте в карточках.

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Напомним, ранее повышение социальных пенсий анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме. По словам главы правительства, годовой рост выплат превысит 13,5%.

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Александра Вишнякова
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