В Госдуме напомнили, что с 1 апреля пенсии в РФ повысят на 3,3%

Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля. Выплаты проиндексируют на 3,3%, это обеспечит их рост выше темпа инфляции, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведённой в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции. Изменения коснутся около четырёх миллионов пенсионеров, которые получают пенсии по инвалидности, потере кормильца и другие", — приводятся слова Володина в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Он также напомнил, какие законы вступят в силу с апреля. Так, начнёт действовать документ, направленный на защиту материнского капитала при покупке жилья, а также закон, защищающий держателей ипотечных бумаг в случае банкротства банка. О других изменениях читайте в карточках.









