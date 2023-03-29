Появилась возможность получить дополнительную пенсию: Кому она положена и сколько составят выплаты Многие пенсионеры не знают, что могут получить вторую пенсию или заметную прибавку. В некоторых случаях она составит более 10 тыс. рублей. Кому положены дополнительные выплаты и как их получить? 28 марта, 23:40 Обложка © Shutterstock

С 1 апреля на 3,3% повысят социальные пенсии. Но не все знают, что имеют право на куда более значимую прибавку. Дело в том, что на практике часто социальные пенсии получают женщины, которым не хватило трудового стажа для оформления страховой пенсии. При этом право на заслуженный отдых тут возникает позже. Пенсионный возраст для получения такой выплаты на пять лет выше. В 2028 году закончится переходный период. С тех пор выплачивать страховую пенсию женщинам будут с 60 лет, а мужчинам — с 65. Социальные пенсии будут назначать женщинам с 65 лет, а мужчинам — с 70.

Кроме того, социальные пенсии могут получать и мужчины, которые не заработали нужный стаж, так как трудились без официального трудоустройства. Соответственно, работодатели не делали отчислений в профильные ведомства.

— Не все знают, что при необходимости человек может получать пенсию умершего супруга. Это особенно актуально для тех, у кого выплаты маленькие. В частости, для получателей социальных пенсий. Если покойный супруг получал намного больше, то вдова может перейти на его пенсию. Только сначала нужно проверить, из каких надбавок складывалась высокая пенсия. Некоторые из них — например, северный стаж — носят персональный характер. Супруга получить их не может. К тому же при переходе на пенсию супруга придётся отказаться от своей пенсии и от некоторых сопутствующих льгот. Впрочем, для получателей социальных пенсий переход как раз обычно бывает очень выгодным. Разница может составить от 10 тыс. рублей и больше, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Получать несколько разных пенсий могут некоторые категории льготников. На самом деле их не так мало. В частности, большая часть военнослужащих может одновременно получать страховую пенсию по старости и пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности. Кроме того, право получать две пенсии есть у участников Великой Отечественной войны, людей, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также у федеральных гражданских служащих.

Сейчас есть такие выплаты к пенсиям, о которых не знают многие потенциальные получатели. Так, обратиться за перерасчётом могут люди, у которых на иждивении появились нетрудоспособные члены семьи. В этом случае пенсионеру повышают фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и по инвалидности. Прибавка может учитывать не более трёх нетрудоспособных иждивенцев.

— Размер фиксированной выплаты на 2023 год составляет 7567, 33 рубля. То есть пенсионер на одного иждивенца может получать 2522, 44 рубля, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Она отметила, что получить прибавку может также пенсионер, который переехал на новое место жительства в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. В таких случаях происходит увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца на соответствующий районный коэффициент на весь период проживания в указанных районах.

Перерасчёт делают и в тех случаях, когда пенсионер приобрёл необходимый календарный стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. В этом случае устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Вырастут выплаты и после того, как человек приобрёл необходимый календарный стаж работы в сельской местности. Сделать перерасчёт можно и в том случае, если какие-то периоды не были учтены при начислении пенсии, так как не было документов.

— Также стоит обратить внимание, что за перерасчётом с учётом индивидуального пенсионного коэффициента могут обратиться люди, которым до 2015 года была назначена пенсия. При начислении после 2015 года по закону учитывается наиболее выгодный вариант. Если вышеперечисленных оснований для перерасчёта нет у пенсионера или он не знает, есть ли они, он может обратиться в территориальное отделение СФР с заявлением о предоставлении ему подробного расчёта пенсии с момента назначения, — рассказала Оксана Красовская.

Фото © Shutterstock

Она отметила также, что не все находящиеся на заслуженном отдыхе, знают о своей накопительной пенсии. Эта выплата начала формироваться в рамках пенсионной реформы с 2002 года. Право на неё имеют мужчины 1953–1966 года рождения и женщины 1957– 1966 года рождения, в пользу которых страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии уплачивались в период с 2002-го по 2004 год включительно.

— Люди старшего возраста, к сожалению, получить её не могут. Может быть накопительная пенсия у ИП. Правда, если они самостоятельно уплачивали страховые взносы в период с 2002-го по апрель 2005 года (независимо от возраста). Такая выплата положена и людям, которые вступили в программу государственного софинансирования пенсии и добровольно вносили платежи. Если люди не получали при выходе на пенсию по старости свою накопительную часть, то они могут обратиться в СФР, выяснить, какая сумма у них накопилась, и получить её, — добавила Оксана Красовская.

Кстати, люди 1967 года рождения и моложе также смогут потом получить свою накопительную часть пенсии. Правда, при соблюдении условий, установленных в законодательстве. Можно будет получить выплаты единовременно, а можно вместе с будущей пенсией. Правда, во втором случае на счету должна оказаться сумма, не меньше определенного размера. Если получится, что размер накопительной пенсии выше на 5% от страховой, то тогда по заявлению человека ему назначат ежемесячную выплату.

Авторы Нина Важдаева