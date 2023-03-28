Начал действовать новый порядок оплаты по счётчикам: К чему должны быть готовы жильцы Жильцы начали получать обновлённые квитанции на оплату коммунальных услуг. Кому и за что сделают перерасчёт и как изменилась оплата по счётчикам? 27 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Некоторые регионы уже начали переходить на единую квитанцию за услуги ЖКХ. Там указываются показания и квартирных и общедомовых счётчиков. Сейчас обсуждается вопрос перехода на такие квитанции и в целом по стране. Таким образом, можно было бы решить вопросы, которые стали возникать у жильцов в этом году.

Сейчас начал работать новый порядок оплаты коммунальных услуг. Как только жильцам стали приходить квитанции с необычными суммами, то сразу же возникло много вопросов. Главный из них: почему выросла сумма за услуги ЖКХ, ведь планового повышения тарифов не было. Квитанции с новыми суммами начали рассылать в марте, и собственники должны получить их до конца месяца.

Сейчас сделали первый перерасчёт по новым правилам, которые меняют систему начислений за общедомовые нужды (ОДН). Теперь собственники должны оплачивать весь объём услуг за ОДН. В квитанциях прописан перерасчёт за прошлый год. Суммы у всех собственников разные: кому-то придётся заплатить больше, а кому-то меньше. Дело в том, что до прошлого года можно было оплачивать коммунальные услуги разными способами.

Если в доме есть только общие, а не индивидуальные счётчики, плату начисляли по фактическому потреблению. Если счётчики есть, но жильцы не голосовали за оплату по факту или дом слишком старый, платёж начислялся в целом и распределялся равномерно на весь год. На каждого потребителя был свой норматив. Сумма выплат не могла его превышать. Когда фактическое потребление выходило за рамки норматива, то разницу доплачивала управляющая компания.

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Таким образом, если в доме установлен общий счётчик, то расходы по нему за ОДН жильцы оплачивать будут в любом случае. Но тут возникает другой вопрос: не во всех домах такие счётчики есть. Более того, не везде их можно технически установить: например, если в доме старые коммуникации. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Србуи Иващенко.

— Если технической возможности установить счётчик нет, то оплачивать коммунальные услуги жильцы всё равно будут по нормативам. Это касается горячей и холодной воды, электроэнергии и газа. Оплата отопления осуществляется одним из двух способов: в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года, — пояснила Србуи Иващенко.

На самом деле оплата по нормативу невыгодна управляющим компаниям, поэтому сейчас они стараются активно устанавливать счётчики где только можно. В том числе и в домах старого фонда. Как только приборы учёта будут установлены, жильцы начнут оплачивать ОДН по-новому.

Если в квитанции появилась большая сумма, то для этого может быть много причин. Одна из них — недобросовестные соседи. С такой проблемой столкнулись, например, жители обычной девятиэтажки. В доме установлено четыре общедомовых прибора учёта электричества. Два из них фиксируют расход на работу лифтов и освещение. Ещё два — потребление квартир. По первым двум счётчикам идёт большая экономия, а по другим — огромный перерасход. Каждый месяц разница между показателями, которые передают жильцы, и общедомовым счётчиком составляет пять-семь тысяч киловатт. Причина проста: истинное потребление некоторые жители скрывали, в том числе и при недобросовестной передаче показаний счётчиков.

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В прошлом году эту разницу оплачивала управляющая компания, а в этот раз она выставила счёт жильцам. Причём для стандартной двушки доплата составила более трёх тысяч рублей. Жильцы пришли в ужас. Однако в управляющей компании объяснили, что винить тут надо недобросовестных соседей, которые ставили магниты на счётчики либо незаконно подключались к общедомовым коммуникациям.

— Сейчас надо очень внимательно проверять суммы в квитанциях и при любых вопросах сразу же обращаться за разъяснением в управляющую компанию. Если вы обнаружили ошибку в расчётах, можно получить компенсацию в свою пользу с управляющей компании (п. 5,6 ст. 157 Жилищного кодекса РФ). Вам вернут переплату и ещё 50% от излишне начисленной суммы. Если же речь идёт о недобросовестных жильцах, то об этом факте стоит сообщить в управляющую компанию. Если никаких мер не принимается и не удаётся решить проблему с помощью переговоров, то можно пойти в суд. Сейчас многие дела решаются в пользу жильцов. В дальнейшем это станет прецедентом для управляющей компании и уровень сервиса может стать лучше, — отметил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Авторы Нина Важдаева