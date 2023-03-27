Вырастут суммы пособий на детей: Кто сможет получить больше и на сколько Сейчас расширяются меры социальной поддержки семей с детьми. Особенно малообеспеченных. Кому повысят социальные выплаты и на сколько. 26 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев

Прибавку к пособию могут получить те родители, кому нужно будет переоформлять в апреле детские выплаты, назначенные в апреле 2022 года. Это пособие на детей от трёх до семи лет и пособие на детей от восьми до семнадцати. Так как эти выплаты с 2023 года отменены и взамен назначается пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Об этом сообщила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Она рассказала, что сейчас размер пособия различается. Он составляет 50% регионального прожиточного минимума на детей, установленного на дату обращения за назначением пособия. Выплаты делают, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в субъекте Федерации. Пособие может составлять и 75% прожиточного минимума на детей. Это происходит в том случае, если 50% доплаты не хватает для того, чтобы среднедушевой доход семьи был выше прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Если не хватает и этого, то семье будут выплачивать пособие в размере 100% прожиточного минимума для детей. Речь идёт о сумме, которая установлена в субъекте РФ на дату обращения за назначением пособия.

— То есть если, к примеру, в семье за 2022 год уменьшился доход, а ей выплата была ранее назначена в размере 50%, то в 2023 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75 или 100%, — объяснила юрист.

Размер пособия будет зависеть от прожиточного минимума региона. К примеру, семья с детьми в Московской области может получить 50% — 8379,5 рубля, 75% — 12 569,25 либо 100% прожиточного минимума — 16 759. Семья в Санкт-Петербурге может рассчитывать на такие суммы: 50% — 7320,5 рубля, 75% — 10 980,75 либо 100% прожиточного минимума на ребёнка — 14 641. Семья в Нижегородской области может получить 50% — 6554 рубля, 75% — 9831 либо 100% — 13 108 рублей.

С 1 апреля могут вырасти пособия и для тех семей, которые переехали в другой регион. Конечно, при условии, что там прожиточный минимум на детей будет выше.

— Важно учесть: чтобы получать пособие с учётом региона проживания, необходима регистрация по месту пребывания, — добавила Оксана Красовская.

Кстати, в Социальном фонде рассказали, что с 2023 года для семей расширены возможности получения ежемесячных выплат из материнского капитала. Теперь их выдают на всех детей до трёх лет. Раньше выплаты делали только на второго ребёнка.

— Это тоже одна из мер поддержки для малообеспеченных семей. Чтобы получить выплату, нужно подать соответствующее заявление. При этом учитывается размер среднедушевого дохода семьи. Он не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Учитывается сумма, которая действует на дату обращения за назначением выплаты, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

В марте Социальный фонд перечислил жителям новых регионов первые ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), оформленные по российскому законодательству. Выплачивают их определённым категориям федеральных льготников, в частности инвалидам и их семьям. Все получатели ежемесячной денежной выплаты имеют право на набор социальных услуг. В него входят льготные лекарства, санаторное лечение и бесплатный проезд на пригородных электричках.

Детский оздоровительный санаторий. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

— До конца этого года льготники Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получают денежный эквивалент набора соцуслуг в составе ЕДВ. На следующий год и в новых регионах можно будет выбрать — продолжить получать денежный эквивалент набора соцуслуг или получать непосредственно услуги. Чтобы изменить форму получения НСУ, нужно подать заявление в Социальный фонд до 1 октября 2023 года, — пояснили в СФР.

Кроме того, 5 июня впервые выплаты из материнского капитала на детей до трёх лет начнут переводить получателям в единую дату выплат. Начисления будут приходить не за текущий, а за предыдущий месяц.

Пока даты выплат из маткапитала различаются, а деньги приходят за текущий месяц. С июня начнут применяться новые правила, которые направлены на то, чтобы порядок получения выплат был единым по всей стране. Деньги будут приходить всегда в один день — это 5-е число каждого месяца.

Вырастут выплаты по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребёнком. К 2025 году они должны увеличиться более чем в полтора раза. Такую прибавку сделают за счёт введения единого тарифа страховых взносов. Об этом в конце марта заявил Михаил Мишустин.

Премьер-министр также отметил, что к 1 января 2024 года проиндексируют минимальный размер оплаты труда. Он вырастет на 18,5%. При этом от размера МРОТ зависит и размер ряда социальных выплат.

Авторы Нина Важдаева