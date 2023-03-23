Мишустин анонсировал очередное повышение пенсий с 1 апреля

Социальные пенсии вырастут с 1 апреля в дополнение к индексации, проведённой в прошлом июне, а значит, их годовой рост превысит 13,5%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме о работе правительства за 2022 год.

"Сохраним действующие меры поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с первого апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведённой в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии", — уточнил он.

Мишустин подчеркнул, что благодаря предложенным мерам "всего за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%", а это улучшит пенсионное обеспечение около четырёх миллионов человек.