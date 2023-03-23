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23 марта, 10:53

Мишустин анонсировал очередное повышение пенсий с 1 апреля

Социальные пенсии вырастут с 1 апреля в дополнение к индексации, проведённой в прошлом июне, а значит, их годовой рост превысит 13,5%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме о работе правительства за 2022 год.

"Сохраним действующие меры поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с первого апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведённой в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии", — уточнил он.

Мишустин подчеркнул, что благодаря предложенным мерам "всего за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%", а это улучшит пенсионное обеспечение около четырёх миллионов человек.

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Также Мишустин сообщил, что в ближайшее время в России будет открыт фонд, который займётся оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации, он будет доступен жителям всех регионов.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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    Комментарий

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    Dimon Grinсегодня в 11:50

    А в правительстве РФ собираются вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу?

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