Мишустин: 35 миллионов россиян получают адресные выплаты автоматически
На сегодняшний день около 35 миллионов россиян получают адресные выплаты автоматически или на основании одного заявления, которое было подано в онлайн-формате. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме.
Он подчеркнул, что получение поддержки со стороны государства для граждан становится всё более простым и удобным, на принципах "социального казначейства", а также добавил, что в такой формат переведена уже 31 федеральная мера социальной защиты.
"То есть около 35 миллионов граждан получают адресные выплаты теперь автоматически или на основании лишь одного заявления, которое можно подать дистанционно", — указал премьер.
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А ранее Лайф рассказывал, что Социальный фонд России впервые перечислил ежемесячные выплаты жителям присоединённым к нашей стране регионов. Материальную помощь получили уже более 12 тысяч человек, а общая сумма составила 18 миллионов рублей.
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