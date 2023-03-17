С 1 апреля начнут действовать новые льготы: Кому сделают разовые выплаты, а кому повысят ежемесячные В следующем месяце изменятся начисления пенсионерам, семьям с детьми, безработным и определённым категориям льготников. Как будут проводить начисления и сколько они составят. 16 марта, 23:40 Рабочие КамАЗа. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

До 1 апреля ежегодную денежную выплату переведут почётным донорам. Размер материальной поддержки изменился. С 1 февраля была проведена индексация. В результате сумма выплаты донорам выросла до 16 578 рублей. Эти деньги переведут людям, которые безвозмездно сдавали цельную кровь не менее 40 раз или 60 раз плазму крови. Чтобы получить выплату, нужно обратиться в местные органы социальной защиты.

14 марта было опубликовано постановление правительства, которое расширило меры поддержки работников и рынка труда. Теперь безработные смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Всем желающим пройти бесплатное обучение нужно обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием. Из федерального бюджета на обучение будет направлено более 700 млн рублей. Это позволит обучить более 12 тысяч человек. Подготовка работников будет организована в рамках действующей программы поддержки рынка труда.

— В последние месяцы обострилась проблема дефицита рабочих кадров. В частности, с ней столкнулись предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые наращивают производство продукции. И этому есть объяснение, ведь сейчас работать должны выпускники профессиональных училищ 90-х годов. Но именно тогда система профтехобразования была фактически разрушена. Из 4300 СПТУ осталось 750. Число выпускников сократилось в шесть раз, — отметил генеральный директор сервисной компании Coleman Group, председатель комитета по труду и занятости Московского отделения "Опоры России" Сергей Анисимов.

Учащиеся ПТУ в мастерской машиностроительного завода. Фото © Shutterstock

Он добавил, что за последний год на рынке труда произошёл серьёзный дисбаланс. На одну вакансию рабочего приходится 0,9 резюме. Только за последний месяц количество вакансий выросло на 14%. Именно поэтому сегодня предпринимаются меры для стабилизации ситуации на рынке труда. Льготное обучение — одна из таких мер.

Кстати, 16 марта Госдума на пленарном заседании приняла закон об увеличении страховой выплаты в случае чрезвычайного происшествия на производстве. Она вырастет в два раза — до двух миллионов рублей. Это касается любой работы.

Кроме того, были внесены и уточнения в порядок исчисления среднего дневного заработка при расчёте пособий по временной нетрудоспособности (больничных). Речь идёт о случаях приостановления действия трудового договора или прохождения государственной службы.

Оксана Красовская, ведущий юрист "Европейской юридической службы": каких-то изменений в части новых льгот для работающих граждан в законодательстве нет.

— В этом году с 1 апреля на 3,3% планируется повысить социальные пенсии. Это ежегодная индексация. Социальные пенсии получают те люди, которые по каким-либо причинам не получили права на страховую. Впрочем, размер индексации ещё могут скорректировать, так как соответствующее постановление правительства ещё не подписано и не опубликовано, — отметила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Она добавила также, что определённые индексации проведут льготникам на региональном уровне. Меры поддержки населения могут значительно различаться в зависимости от того, в каком городе или селе живёт человек. Имеет значение не только регион, но и его статус. Например, отдельные выплаты предусмотрены в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. Также свои льготы есть у сельских жителей. Всё это влияет в том числе и на размер пенсий.

— С 1 апреля на региональном уровне будет проведена индексация выплат отдельным категориям граждан. Так, в Пермском крае будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 1,061, которые установлены отдельным категориям граждан. Также индексация выплат будет в Иркутской области, Тульской, Орловской и других областях, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева