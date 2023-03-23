Мишустин обещал в срок исполнить приказ Путина о фонде помощи ветеранам СВО
Мишустин: Фонд поддержки участников СВО должен открыться в ближайшие месяцы
В ближайшее время в России будет открыт фонд, который займётся оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации, он будет доступен жителям всех регионов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство приступило к созданию специального государственного фонда. Его главной задачей будет адресная поддержка ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов", — сказал он в рамках выступления с отчётом в Госдуме.
Мишустин уточнил, что фонд должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране. По его мнению, бойцы через многое прошли — им нужны повышенное внимание и особая забота государства. Это будет обеспечено, подчеркнул премьер.
Тем временем открытый в Москве Единый центр поддержки участников СВО и их семей за первые недели работы рассмотрел уже три с половиной тысячи обращений. По словам мэра столицы Сергея Собянина, люди приходят за юридическими консультациями, получением услуг городских сервисов. Напомним, что центры поддержки семей участников спецоперации созданы во всех регионах России.
ТАСС / URA.ru / Вова Жабриков