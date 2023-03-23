Мишустин обещал в срок исполнить приказ Путина о фонде помощи ветеранам СВО

В ближайшее время в России будет открыт фонд, который займётся оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации, он будет доступен жителям всех регионов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство приступило к созданию специального государственного фонда. Его главной задачей будет адресная поддержка ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов", — сказал он в рамках выступления с отчётом в Госдуме.