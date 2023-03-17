Центры поддержки семей участников СВО созданы во всех регионах России

Центры поддержки семей участников специальной военной операции (СВО) созданы во всех регионах России. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

"По поручению президента [РФ Владимира Путина] сейчас во всех регионах созданы центры сопровождения семей участников специальной военной операции", — сказала Баталина на заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Она подчеркнула, что сегодня женщины, чьи мужья находятся в зоне спецоперации, получают помощь и полное сопровождение от государства во всех регионах страны.