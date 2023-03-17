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Регион
Опубликовано 17 марта 2023, 11:22

Центры поддержки семей участников СВО созданы во всех регионах России

В Минтруде сообщили о создании центров поддержки семей участников СВО во всех регионах России

Центры поддержки семей участников специальной военной операции (СВО) созданы во всех регионах России. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

"По поручению президента [РФ Владимира Путина] сейчас во всех регионах созданы центры сопровождения семей участников специальной военной операции", — сказала Баталина на заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Она подчеркнула, что сегодня женщины, чьи мужья находятся в зоне спецоперации, получают помощь и полное сопровождение от государства во всех регионах страны.

Мишустин объяснил, как будет работать фонд поддержки семей участников спецоперации
Мишустин объяснил, как будет работать фонд поддержки семей участников спецоперации

Ранее глава государства поддержал идею по созданию "паспорта семьи мобилизованного", в котором будут указаны потребности близких бойца. Президент отметил, что это очень хорошая инициатива и нужно реализовывать её по всей стране.

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ТАСС / Артём Геодакян

Никита Никонов
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