Собянин: Центр поддержки бойцов СВО и их семей обработал уже 3,5 тысячи обращений

Единый центр поддержки участников СВО и их семей отработал уже три с половиной тысячи обращений за первые недели после открытия. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Единый центр помощи бойцам спецоперации и их семьям. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

"Большое внимание в центре уделяется оказанию психологической помощи как взрослым, так и детям. Кроме этого, люди приходят за юридическими консультациями, получением услуг городских сервисов", — написал градоначальник в телеграм-канале.

Также Собянин отметил, что часто родственники участников СВО обращаются в центр за прохождением программ профессиональной переподготовки и просят посодействовать в поиске работы. Получить помощь могут не только мобилизованные и их близкие, но и добровольцы, контрактники, а также представители гражданских специальностей и волонтёры, помогающие в зоне спецоперации. Напомним, центр находится по адресу Береговой проезд, 8с2.