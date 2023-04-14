В Госдуме рассказали, почему в России снижается рождаемость

Рождаемость в России снижается из-за того, что в настоящее время в репродуктивном возрасте находятся граждане, родившиеся в 1990-е годы, когда была демографическая яма. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор проекта ОНФ "Время рожать" Татьяна Буцкая. Она признала, что рождаемость в стране действительно падает.

"На то есть объективные причины. Как раз то самое поколение 90-х, которых родилось мало, а по своему возрасту они сейчас в активно репродуктивном возрасте. Их становится с каждым годом меньше, потому что их рождалось тогда меньше", — добавила Буцкая.

Как она уточнила, в стране есть различные программы поддержки, которые стимулируют граждан к созданию семьи с несколькими детьми. Они постоянно совершенствуются, подчеркнула парламентарий. По её словам, на первый план сейчас снова выходит поддержка рождения детей, особенно второго ребёнка. Кроме того, Буцкая напомнила, что благодаря программе материнского капитала на свет появилось около 2,5 миллиона малышей.