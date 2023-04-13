КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 11:18

Путин: Власти обсуждают дополнительные меры поддержки семей и рождаемости

Власти РФ в данный момент обсуждают возможности дополнительной поддержки семей, демографии и рождаемости. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

"Мы с правительством сейчас обсуждаем различные возможные дополнительные меры поддержки семей, поддержки демографии, рождаемости", — сказал глава государства на встрече с гендиректором "Дом.РФ" Виталием Мутко.

Путин назвал помощь людям самой главной задачей властей в контексте СВО

Путин назвал помощь людям самой главной задачей властей в контексте СВО

Кроме того, по словам Путина, в этой сфере имеют большое значение льготные семейные ипотеки.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова раскритиковала региональные власти за плохой анализ проблем, мешающих повышению рождаемости. Она указала, что руководство субъектов РФ не погружается в детали.

В России задумались о новых мерах поддержки рождаемости

В России задумались о новых мерах поддержки рождаемости

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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