Путин: Власти обсуждают дополнительные меры поддержки семей и рождаемости
Власти РФ в данный момент обсуждают возможности дополнительной поддержки семей, демографии и рождаемости. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
"Мы с правительством сейчас обсуждаем различные возможные дополнительные меры поддержки семей, поддержки демографии, рождаемости", — сказал глава государства на встрече с гендиректором "Дом.РФ" Виталием Мутко.
Кроме того, по словам Путина, в этой сфере имеют большое значение льготные семейные ипотеки.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова раскритиковала региональные власти за плохой анализ проблем, мешающих повышению рождаемости. Она указала, что руководство субъектов РФ не погружается в детали.