Путин: Власти обсуждают дополнительные меры поддержки семей и рождаемости

Власти РФ в данный момент обсуждают возможности дополнительной поддержки семей, демографии и рождаемости. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

"Мы с правительством сейчас обсуждаем различные возможные дополнительные меры поддержки семей, поддержки демографии, рождаемости", — сказал глава государства на встрече с гендиректором "Дом.РФ" Виталием Мутко.

Кроме того, по словам Путина, в этой сфере имеют большое значение льготные семейные ипотеки.