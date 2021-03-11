Россиянин при разводе попросил суд разделить кредит на увеличение груди жене

Необычная просьба поступила в суд Челябинска от супружеской пары, которая подала на развод. Муж попросил разделить пополам кредит на 200 тысяч рублей, который он взял для оплаты операции по увеличению груди супруги.

"Операция, сопутствующие процедуры, взятие анализов, медикаменты оплачивались за счёт кредитных денежных средств, которые оформил муж", — рассказал адвокат мужчины Александр Щербинин, слова которого приводит РИА "Новости".

Уралец хочет, чтобы женщина, с которой он больше не живёт, помогала ему выплачивать кредит, и просит разделить задолженность пополам.

Сумма займа составляет около 200 тысяч рублей, средства были взяты "без указания целевого назначения". Этим пунктом теперь пользуется супруга. Она настаивает, что бывший должен доказать, что брал кредит с её согласия, либо же деньги были потрачены "на нужды семьи".

Адвокат уточнил, что в его практике такое случается впервые. Всё приобретённое за годы жизни будет поделено пополам, если по имуществу супругов действует презумпция, однако в случае с долгами ситуация несколько иная — все долги являются личными, пока не будет доказано иное.

Ранее Лайф сообщал, что супруга рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян хочет запретить ему читать рэп про развод.

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