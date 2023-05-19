Манижа в новом клипе дерзко показала свой "орешек", переплюнув в танцах с пузиком саму Рианну
Эпатажная певица Манижа шокировала поклонников не только новым клипом, посмотрев который, вы уже не сможете думать о чём-то другом, но и новостью о пополнении в семье. И такой подаче позавидует сама Рири!
Певица Манижа, которая представляла Россию на последнем её Евровидении в 2001 году, выложила на "Ютубе" новый клип на песню Tummy. В этом видео с юмором и метафорами девушка объявила об интересном положении. Под простую, но приставучую мелодию артистка поёт и танцует, с гордостью демонстрируя всем огромный живот. Судя по всему, она находится на последних сроках беременности. Что удивительно, до сих пор Маниже удавалось скрывать ото всех эту новость!
Отцом ребёнка является режиссёр Ладо Кватания, о помолвке с которым Манижа сообщила в ноябре 2021 года. А в сентябре 2022-го они сыграли свадьбу. Пара долгое время скрывала свои отношения. Всё выяснилось во время Евровидения, когда мужчина приехал поддержать любимую, а также стал организатором её выступления на конкурсе.
"Самый большой орешек — мой животик!" — поёт исполнительница, гордо и с любовью гладит округлый из-за младенца внутри живот. Пока настолько смело выставлять своё пузико решалась только Рианна, но, кажется, теперь у неё появилась прямая конкурентка — Манижа.
Manizha — Tummy. Видео © YouTube / M A N I Z H A
Поклонники оставили под видео много приятных и восторженных комментариев. Они желают Маниже счастья и лёгких родов, а также восхищаются креативным клипом, снятым с юмором и большой любовью. "Феерично! Очень рада за Манижу! Желаю лёгких и счастливых родов! Коробка с яйцами на голове — это незабываемо!" — Елена Ткачёва. "Кайф какой! Спасибо за клип, лёгких родов и счастья! ❤️" — Агата Родионова. "Это очередной шедевр!🤩🤩🤩🤩🤩 Мурашки в конце ❤️❤️❤️", — Maria Bacalin Bellydance. "Ну какой кайф! Клип, как всегда, вау. Почти каждый кадр можно останавливать и рассматривать, просто кино. Ну и, конечно же, поздравляю вас с мужем со скорым пополнением вашей семьи 🤗", — Moiseyeva Louella. "Что-то орешков со сгущёнкой захотелось. Респект всей команде творческих людей. Нереальные визуалы. Уровень крутой и свой узнаваемый стиль. Любовь ❤️", — Анна Письменная.
Кстати, отец ребёнка и один из авторов песни тоже появляется в клипе. В самом конце он гордо восседает на стуле, а рядом стоит его беременная супруга. Счастливая чета наглядно показывает зрителям, как должно выглядеть ожидание первенца. Поздравляем! А если Манижа вдруг ещё не знает пол своего малыша, то предлагаем по народным приметам его определить — мальчик или девочка?