Манижа в новом клипе дерзко показала свой "орешек", переплюнув в танцах с пузиком саму Рианну

Певица Манижа, которая представляла Россию на последнем её Евровидении в 2001 году, выложила на "Ютубе" новый клип на песню Tummy. В этом видео с юмором и метафорами девушка объявила об интересном положении. Под простую, но приставучую мелодию артистка поёт и танцует, с гордостью демонстрируя всем огромный живот. Судя по всему, она находится на последних сроках беременности. Что удивительно, до сих пор Маниже удавалось скрывать ото всех эту новость!

Кадр из видео © Yotube / M A N I Z H A

Отцом ребёнка является режиссёр Ладо Кватания, о помолвке с которым Манижа сообщила в ноябре 2021 года. А в сентябре 2022-го они сыграли свадьбу. Пара долгое время скрывала свои отношения. Всё выяснилось во время Евровидения, когда мужчина приехал поддержать любимую, а также стал организатором её выступления на конкурсе.

"Самый большой орешек — мой животик!" — поёт исполнительница, гордо и с любовью гладит округлый из-за младенца внутри живот. Пока настолько смело выставлять своё пузико решалась только Рианна, но, кажется, теперь у неё появилась прямая конкурентка — Манижа.

Manizha — Tummy. Видео © YouTube / M A N I Z H A

Поклонники оставили под видео много приятных и восторженных комментариев. Они желают Маниже счастья и лёгких родов, а также восхищаются креативным клипом, снятым с юмором и большой любовью. "Феерично! Очень рада за Манижу! Желаю лёгких и счастливых родов! Коробка с яйцами на голове — это незабываемо!" — Елена Ткачёва. "Кайф какой! Спасибо за клип, лёгких родов и счастья! ❤️" — Агата Родионова. "Это очередной шедевр!🤩🤩🤩🤩🤩 Мурашки в конце ❤️❤️❤️", — Maria Bacalin Bellydance. "Ну какой кайф! Клип, как всегда, вау. Почти каждый кадр можно останавливать и рассматривать, просто кино. Ну и, конечно же, поздравляю вас с мужем со скорым пополнением вашей семьи 🤗", — Moiseyeva Louella. "Что-то орешков со сгущёнкой захотелось. Респект всей команде творческих людей. Нереальные визуалы. Уровень крутой и свой узнаваемый стиль. Любовь ❤️", — Анна Письменная.

Кадр из видео © Yotube / M A N I Z H A